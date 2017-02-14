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Лимпопо, Кончита Вурст и "Гарольд Гитлер"

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Член Палаты представителей Конгресса США от Калифорнии Максин Уотерс
© Фото: regnum.ru

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Пранкеры разыграли члена Конгресса США.

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Вторник начнем с новостей про Лимпопо. В сети появилась запись телефонного разговора пранкеров, представившихся члену Конгресса США от Демократической партии Максин Уотерс премьером Украины Владимиром Гройсманом. Речь шла о введении новых санкций против России из-за вмешательства Кремля во внутренние дела Лимпопо и «оккупации регулярной армией Путина» Донецка и Львова (!). Вован и Лексус поведали сенатору, что в Лимпопо русские хакеры вмешались в выборы, атаковали серверы, чтобы установить режим «своей марионетки Айболита». Уотерс заявила, что она не знает, сколько у США людей «в этих местах», но будет настаивать на усилении санкций против России. Представитель российского МИДа Мария Захарова и весь рунет уже вовсю иронизируют над «президентом Айболитом из страны Лимпопо».

Ку-Клукс-Клан. Накануне мы писали об убийстве главы ячейки расистской организации Фрэнка Анконы у берегов Миссури. Местная полиция предъявила обвинение его жене и пасынку – по версии следствия, они убили отца семейства после домашней ссоры. И тот факт, что Анкона более 30 лет возглавлял отделение ККК, с убийством не связан.

Тем временем в Австрии, в городе Браунау-ам-Инне (родном городке Адольфа Гитлера) арестовали 25-летнего мужчину, который разгуливал в костюме лидера Третьего рейха. Соответствующая прическа и усики, одежда. Зайдя в местный бар, мужчина представился как Гарольд Гитлер. «Гарольда» видели также вблизи дома, где родился Адольф Гитлер, и в книжном магазине, где он смотрел книги о Второй мировой войне. Еще, по данным ряда СМИ, он делал «селфи» с прохожими у дома фашистского лидера.

И еще немного про Австрию. Помните скандальную «певицу» Кончиту Вурст, которая выиграла для этой страны Евровидение-2014? В общем, певец Том Нойвирт, работающий под этим псевдонимом, заявил, что «рождается новый образ». С выпуском нового альбома исполнителя Кончиты больше не будет. «Я должен убить ее», - заявил Нойвирт. Исполнитель считает, что потенциал бородатой женщины исчерпан. Будет забавно, если следующим образом станет «качок».

Александр Лукашенко сокращает аппарат президента Белоруссии на 30%. По его мнению, это способствует улучшению работы и оптимизации работы структуры. Эх, а у нас с бюрократией все совсем грустно…

Петербург. В местной епархии назвали попытку жителей города отстоять Исаакий «отработкой попытки Майдана». Протоиерей Дмитрий Василенков прошелся и по «Матильде» Алексея Учителя, и про скрепы сказал – в общем, сделал все, чтобы очередной раз взбудоражить общество.

Тем временем в городе тепло и солнечно, обещают плюс три градуса и вообще теплый февраль. Хорошего вам дня, друзья!

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