Шнуров, дельфины и коробка яиц

Солнечная пятница! Начнем ее с новостей-блокбастеров. В забайкальском поселке Дарасун четверо подростков, старшему из которых 17 лет, а младшему – 14, надев шапочки с прорезями и взяв пневматический пистолет, напали на местное почтовое отделение и украли шесть тыс. рублей. Через некоторое время в том же стиле молодые люди попытались ограбить магазин, но продавщица схватила с прилавка коробку с яйцами, замахнулась на парней, и они сбежали. Позднее молодых людей поймали, и они во всем сознались. Никто из них раньше преступлений не совершал.

Главная (конечно, внешнеполитическая) новость последних 12 часов – случайный авиаудар российских ВКС по турецким военным вблизи сирийского города Эль-Баб. Три человека погибли, 11 ранены. Президент Владимир Путин незамедлительно принес извинения и соболезнования Реджепу Эрдогану, реакция Анкары не слишком бурная – очевидно, очередного охлаждения отношений не последует.

К слову, про политику. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ввел очередную меру в отношении мигрантов. Тех, кто дожидается официального разрешения на въезд в страну, будут содержать в грузовых контейнерах в небольшой приграничной зоне без права перемещения. Если же у мигрантов не будет даже временных документов, их депортируют. Венгрия, как известно, гораздо жестче относится к десяткам тысяч беженцев, чем страны центральной Европы.

На берег Южного острова в Новой Зеландии выбросились порядка 400 черных дельфинов. Это крупнейший случай массового «самоубийства» дельфинов, зафиксированный в стране. Как правило, так поступают всего порядка 300 особей в год. Власти попросили всех, кто может, отпроситься с работы и учебы и помочь вернуть выживших в море и поддерживать их на берегу, поливая водой и укрывая мокрыми полотенцами. Выжило около 100 дельфинов. Надеемся, все кончится хорошо.

Тем временем в Екатеринбурге. После принятия закона о декриминализации семейных побоев показатели насилия в семьях выросли в 2,5 раза. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он пишет, что раньше полиция выезжала на случаи бытового насилия 120 – 130 раз в сутки, а теперь эта цифра держится в районе 300 – 350 раз.

Петербург. Во-первых, в Эрарте открылась выставка работ Сергея Шнурова. Не песен и клипов, а вполне такие модные арт-объекты. Теперь вы знаете, как окультуриться в выходные.

У нас мороз и солнце, сегодня – годовщина дуэли Александра Пушкина на Черной речке, а в воскресенье у Исаакия опять пройдет куча акций «за» передачу собора церкви (крестный ход, инициированный Виталием Милоновым) и встреча протестующих с депутатами в сквере. Хорошего вам дня!