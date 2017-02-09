Сомали, Brexit и частушки

Новость, которая гремит все утро: американское издание The Miami Herald опубликовало обращение Халида Шейха Мохаммеда, который в США считается одним из ключевых организаторов терактов 11 сентября 2001 года. Оно адресовано Бараку Обаме, но руководство тюрьмы Гуантанамо, где заключен Мохаммед, долгое время отказывалось доставить письмо по назначению. И лишь недавно адвокат добился такой милости (очень вовремя, когда Обама уже отдыхает от президентских обязанностей). В письме 18 страниц, на которых Мохаммед утверждает, что «не мы начали против вас войну в день 9/11 <…> а вы сами и ваши диктаторы в нашей стране». Кроме того, заключенный заметил, что никогда бы не стал просить помилования у властей США, «страны угнетения и тирании».

К слову, про Барака Обаму. Он по полной наслаждается отдыхом – в сети разошлось видео с бывшим президентом США, рассекающим волны на кайте вблизи Гавайских островов. Они с другом, миллиардером Ричардом Брэнсоном, вообще отлично проводят время с моторными лодками, водными лыжами и прочими отпускными радостями.

На восточное побережье США тем временем надвигается снежный шторм. Уже около двух тысяч рейсов, в том числе несколько Москва – Нью-Йорк, отменены из-за непогоды. У нас, конечно, тоже идет снег, но на атлантическом побережье США в последние пару лет бывают уж очень суровые снежные бури.

Палата общин британского парламента одобрила билль о Brexit. Теперь бумага поступит в палату лордов (рассмотрение пройдет 20 февраля), после чего, уже 9 марта, может начаться процедура выхода Великобритании из ЕС.

А в Сомали президентские выборы прошли в ангаре столичного аэропорта, потому что это единственное безопасное место в стране, где, по сути, царит анархия и беззаконие. Правительство контролирует порядка 60% столицы – города Могадишо. Новым президентом десятимиллионной страны стал Мохамед Абдуллахи Мохамед.

Тем временем в России. В одной из деревень Омской области 58-летний мужчина забил до смерти бревном своего 60-летнего соседа-инвалида за то, что тот в пьяном виде распевал во дворе частушки, оскорбляющие хозяина дома и его семью. Поначалу сосед пытался утихомирить пенсионера, потом не выдержал и несколько раз ударил его по голове. Оставайтесь людьми.

В календаре российских праздников (как будто их мало) может появиться еще один. Минкульт поддержал правительственную идею отмечать в России 6 августа (в день введения продовольственного эмбарго) День патриотизма. Наверное, на площадях будут ритуально сжигать пармезан и хамон, а федеральное ТВ будет снимать репортажи про холодильники патриотичных россиян, которые будут выявлять специальные рейды.

Петербург. В августе 2017 года в городе пройдут съемки фильма Кирилла Серебренникова про жизнь молодого Виктора Цоя. Авторы сценария – талантливая чета Михаил и Лили Идовы, исполнитель главной роли пока неизвестен. В воскресенье, 12 февраля, Виталий Милонов организовал два крестных хода у Исаакия. Хорошего вам дня.