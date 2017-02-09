  • 9 Февраль 2017
USD 10.02.2017 59.0235 -0.4894
USD ММВБ 15:17 59.02360  
EUR 10.02.2017 63.0253 -0.4214
EUR ММВБ 15:17 63.1950  
Нефть($) 09.02.2017 55.66 +0.87
Нефть(p) 09.02.2017 3285.25 +24.54

Сомали, Brexit и частушки

Автор:

Сомалийские рыбаки
© Фото: fon1.ru

Темы дня

А Минкульт предлагает отмечать День патриотизма в честь введения продуктового эмбарго.

По теме

Новость, которая гремит все утро: американское издание The Miami Herald опубликовало обращение Халида Шейха Мохаммеда, который в США считается одним из ключевых организаторов терактов 11 сентября 2001 года. Оно адресовано Бараку Обаме, но руководство тюрьмы Гуантанамо, где заключен Мохаммед, долгое время отказывалось доставить письмо по назначению. И лишь недавно адвокат добился такой милости (очень вовремя, когда Обама уже отдыхает от президентских обязанностей). В письме 18 страниц, на которых Мохаммед утверждает, что «не мы начали против вас войну в день 9/11 <…> а вы сами и ваши диктаторы в нашей стране». Кроме того, заключенный заметил, что никогда бы не стал просить помилования у властей США, «страны угнетения и тирании».

К слову, про Барака Обаму. Он по полной наслаждается отдыхом – в сети разошлось видео с бывшим президентом США, рассекающим волны на кайте вблизи Гавайских островов. Они с другом, миллиардером Ричардом Брэнсоном, вообще отлично проводят время с моторными лодками, водными лыжами и прочими отпускными радостями.

На восточное побережье США тем временем надвигается снежный шторм. Уже около двух тысяч рейсов, в том числе несколько Москва – Нью-Йорк, отменены из-за непогоды. У нас, конечно, тоже идет снег, но на атлантическом побережье США в последние пару лет бывают уж очень суровые снежные бури.

Палата общин британского парламента одобрила билль о Brexit. Теперь бумага поступит в палату лордов (рассмотрение пройдет 20 февраля), после чего, уже 9 марта, может начаться процедура выхода Великобритании из ЕС.

А в Сомали президентские выборы прошли в ангаре столичного аэропорта, потому что это единственное безопасное место в стране, где, по сути, царит анархия и беззаконие. Правительство контролирует порядка 60% столицы – города Могадишо. Новым президентом десятимиллионной страны стал Мохамед Абдуллахи Мохамед.

Тем временем в России. В одной из деревень Омской области 58-летний мужчина забил до смерти бревном своего 60-летнего соседа-инвалида за то, что тот в пьяном виде распевал во дворе частушки, оскорбляющие хозяина дома и его семью. Поначалу сосед пытался утихомирить пенсионера, потом не выдержал и несколько раз ударил его по голове. Оставайтесь людьми.

В календаре российских праздников (как будто их мало) может появиться еще один. Минкульт поддержал правительственную идею отмечать в России 6 августа (в день введения продовольственного эмбарго) День патриотизма. Наверное, на площадях будут ритуально сжигать пармезан и хамон, а федеральное ТВ будет снимать репортажи про холодильники патриотичных россиян, которые будут выявлять специальные рейды.

Петербург. В августе 2017 года в городе пройдут съемки фильма Кирилла Серебренникова про жизнь молодого Виктора Цоя. Авторы сценария – талантливая чета Михаил и Лили Идовы, исполнитель главной роли пока неизвестен. В воскресенье, 12 февраля, Виталий Милонов организовал два крестных хода у Исаакия. Хорошего вам дня.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    все блоги

    Лучшее в Петербурге

    Влюбленный Петербург: места для первого поцелуя

    Любимая скамейка, романтичная крыша или уютное кафе - самые подходящие «декорации» Северной столицы для влюбленных парочек в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    180 лет со дня смерти Пушкина: где в Петербурге можно почтить память поэта

    «Санкт-Петербург.ру» составил афишу мероприятий – спектаклей, концертов и экскурсий – где можно больше узнать об Александре Сергеевиче и его литературных героях.

    читать далее →

    Топ-5 необычных театров Петербурга

    Северная столица славится не только Мариинским и Александринским театрами, но и необычными площадками, на которых показывают смелые и уникальные постановки. "Санкт-Петербург.ру" составил список самых необычных театров города.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим. Эпитафия

    Экскурс в историю петербургских кладбищ от популярного автора неформальных путеводителей Марины Ждановой.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    09.02.17
    Что такое гироскутер и в чём его преимущества?
    06.02.17
    Однокомнатные квартиры в ипотеку: инвестиция в будущее
    03.02.17
    Отпуск в Саках
    01.02.17
    Стильные флешки с нанесенным логотипом
    01.02.17
    Дом из бруса: основные составляющие идеального жилья
    01.02.17
    Межкомнатные двери: особенности и разнообразие современной продукции
    30.01.17
    Возможности банковской карты и ее владельца
    27.01.17
    Качественная сварка

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm