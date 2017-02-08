Исаакий, пираты и 15 кг блинов

Вечер среды начнем с новостей из Нигерии. Там пираты напали на судно BBC Caribbean в Гвинейском заливе, вблизи нефтяного терминала у дельты реки Нигер, захватили в заложники семерых россиян и одного украинца. Сначала с пиратской шлюпки открыли огонь, а потом пиратам удалось перебраться на судно. В декабре 2016 года в Нигерии уже была подобная ситуация, тогда в заложники попали трое российских моряков, но при содействии нашего МИДа для них все кончилось хорошо. Надеемся, внешнеполитическое ведомство и в этот раз не подведет. И да, пираты уже давно не такие, как капитан Джек Воробей.

Новости с Украины. Депутатам-оппозиционерам Верховной рады запретили выступать на русском языке. Спикер Рады напомнил «Оппозиционному блоку», что украинский язык прописан в конституции страны в качестве государственного. А чтобы на Гоголя с Булгаковым не пеняли, Рада рассматривает законопроект «О языке», регламентирующий обязательное использование украинского в СМИ и вообще во всех сферах жизни.

Тем временем в Китае. В международном аэропорту Нанкина пассажиру разрешили взять на борт 15 килограмм блинов, приготовленных его мамой. Дело в том, что мужчина, работающий за границей, приезжал домой, чтобы отметить китайский Новый год вместе с семьей. Любящая мать наготовила ему запас блинов, из-за которого вес багажа оказался сильно больше положенного. Тронутые ситуацией сотрудники авиакомпании разрешили взять лакомство на борт в качестве ручной клади. В багаже поехали банки с маринованными овощами. Студенты поймут!

У нас тоже весело – продолжается маргинальный пиар фильма «Матильда». Алексей Учитель написал заявление в прокуратуру на «православных активистов», которые угрожают ему из-за фильма. Кремль и даже РПЦ (!) назвали недопустимыми угрозы режиссеру.

Журналист немецкой газеты ZDF Нильс Кабен сообщил о том, что у Тюмени отняли право проведения ЧМ-2021 по биатлону. Российский Союз биатлонистов (и вообще какие-либо официальные источники) информацию не подтверждают.

В Петербурге не утихают страсти вокруг Исаакиевского собора: сегодня стало известно о том, что ректоры ведущих вузов города якобы подписали обращение с просьбой передать собор РПЦ к 16 апреля (то есть к Пасхе). А потом оказалось, что как минимум два ректора никакое письмо не подписывали. Депутатам ЗакСа запретили проводить «несогласованные встречи с избирателями» - власти прямо заявили, что боятся, как бы в городе не устроили «майдан». Встреча в 13 часов 12 февраля (в это воскресенье) под запрет еще не попадает. Хорошего вам дня!