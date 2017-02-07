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Керченский мост, российский гимн и зеленый щенок

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© Фото: most.life

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Мост строят быстрее, чем "Зенит-арену".

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Вторник начнем, как всегда, с новостей из США. После заявления телеведущего Fox News Билла О’Райли про то, что «Путин – убийца», Кремль, естественно, потребовал от него извинений. Ведущий отказался, причем в самых изящных выражениях: «Я работаю над этим извинением. Можете проверить году этак в 2023-м». Слова Трампа о том, что в Америке и своих убийц хватает, Дмитрий Песков не стал комментировать.

Тем временем в Великобритании у лабрадора-ретривера родился щенок с зеленой шерстью. У его мамы окрас каштановый, его братья и сестры – палевого цвета. Но один малыш родился с очень темной шерстью, которая потом посветлела и стала зеленой. Хозяйка удивилась, но врачи выяснили, что это из-за повышенного уровня некого вещества в плаценте щенка. Что неопасно.

Фото: livekuban.ru
 

Про российский гимн. В сети набирает популярность видео с финала чемпионата мира по хоккею с мячом в шведском Сандвикене. Там предполагалось «живое» исполнение национального гимна, но певица Кристина Жмудская сбилась с текста, в итоге пришлось петь вместе с болельщиками и хоккеистами. Даже те, кто не особенно следит за хоккеем с мячом, проехались по способностям девушки, но она сказала, что это был лишь технический сбой – она не слышала себя в наушниках, из-за чего не могла петь дальше по тексту. В общем, все немножко облажались, да и наша сборная уступила шведам 3:4.

Но есть и хорошие новости. Керченский мост строят, кажется, быстрее стадиона «Зенита» - по официальным данным, собрано уже более половины арочных пролетов, которые установят над Керчь-Еникальским каналом. Собрано 5,5 тыс. тонн металлоконстукций из 10 тыс. Собрана нижняя часть каждой арки, теперь будут формировать собственно дуги. Надеемся, работы продолжатся в таком же бодром темпе.

Продолжается нагнетание истерии вокруг «Матильды» Алексея Учителя. Союз кинематографистов РФ выступил в поддержку фильма и против цензуры, в то время как православные активисты продолжают угрожать, например, международным прокатчикам, которые рискнут показать фильм (?!). Уже неясно, то ли это пиар-кампания накануне премьеры, то ли мракобесие высшего уровня, но реклама получилась хорошая.

Петербург. Продолжается бурление в обществе на тему Исаакиевского собора: на этой неделе планируется сразу несколько сходок «за» и против передачи собора РПЦ. «За» - сегодня днем на Марсовом поле, «против» - 12 февраля у самого собора. Сотрудники музея написали мощное письмо против передачи здания в управление РПЦ.

Кроме того, разрастается скандал из-за слияния РНБ с московской РГБ. Одна из петербургских библиотекарей высказала все, что думает по поводу слияния крупнейших библиотек из разных городов, и теперь ее увольняют из РНБ.

А еще в городе очень холодно, будьте внимательны и берегите себя. Хорошего дня!

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