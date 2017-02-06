Румынские волнения, Боб Марли и шизофрения

Очередной понедельник начнем с новостей из Румынии. Помните протесты пары сотен тысяч людей из-за декриминализации ряда чиновничьих преступлений, в частности, замалчивания коррупционного скандала (из-за 48 тыс. долларов)?

Правительство пошло на уступки – декриминализацию отменили. Но теперь на улицы Бухареста с требованием отставки правительства вышли 300 тыс. человек, еще 200 тыс. протестуют по всей стране. Колонны протестующих поют гимн страны, а премьер-министр отказывается покидать свой пост. Румыны определенно не знают, что можно не идти ни на какие уступки, а запретить сами протесты.

Тем временем в США. Все выходные СМИ муссировали ответ Дональда Трампа на вопрос журналиста о его отношении к Владимиру Путину. Трамп терпеливо объяснял, что Путина он уважает, но сможет ли с ним работать – пока неизвестно, ведь они лидеры разных стран. Журналист сказал в лицо республиканцу, что «Путин же убийца», на что Трамп заметил, что и Америка далеко не безгрешна.

В Канаде теннисист Денис Шаповалов (выступает за североамериканскую сборную) в ходе 1/8 финала Кубка Дэвиса попал главному арбитру мячом в глаз, за что был дисквалифицирован, а его сопернику из сборной Великобритании засчитали техническую победу. В какой-то момент Шаповалов от недовольства собой ударил ракеткой по мячику, направив его вниз, но он отскочил прямо в арбитра. Глаз цел, у судьи отек лица.

Еще немного про США. В американской семье Мейсонов вырос мальчик, который считал себя девочкой, в итоге семья пошла на смену пола ребенка. Затем произошло нечто еще более странное – мать теперь уже девочки, Эрика, тоже решила сменить пол и стала Эриком. Самое забавное, что отец семейства, кажется, принял все происходящее очень спокойно. А гормональная терапия у этого семейства так и вообще входит в страховку.

Но давайте о позитивном. В сыром подвале одного из небольших лондонских отелей нашли неизвестные концертные записи группы Боба Марли. Они были сделаны во время европейского турне легенды в 70-х годах. Сначала мало кто верил, что 13 лент можно восстановить, настолько плохое было состояние у пленки. Но постепенно удалось восстановить 10 пленок, и эксперты говорят, что при первом прослушивании записей буквально волосы на затылке шевелятся.

Петербург. В выходные прошел очередной антицерковный митинг: на этот раз на площади Чернышевского у Парка победы митинговали коммунисты, социалисты и анархисты. Выступая против церкви, они говорили в основном про Исаакий, но по сравнению со сходом на Марсовом поле народу было немного.

Кроме того, в городе стремительно холодает, а из психбольницы №3 сбежал опасный пациент, 35-летний мужчина с параноидальной шизофренией. Будьте внимательны и берегите себя!