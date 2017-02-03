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Украинские разборки и судебные приставы

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© Фото: severpost.ru

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Сурок и наши метеорологи предсказали зиму.

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Пятница! Во-первых, сурок Фил в Пенсильвании предсказал еще шесть недель зимы. Наши метеорологи тоже предсказали похолодание до -15, остается гадать, положились они на Фила или сами так решили.

Давно не было новостей с Украины, надо обновить сводки. В Донбассе обострение конфликта. Стреляют в Донецке и на прилегающих территориях, один из районов города полностью эвакуирован. В СМИ появляются репортажи о местных жителях, которым пришлось вновь переселиться в подвалы. Владимир Путин заявил, что украинские войска обстреливают город со стороны Авдеевки из-за того, что Киеву нужны деньги, а получить их от ЕС и США можно, только изображая жертву агрессии.

К слову, на днях журналисты РБК провели эксперимент: покупали авиа- и ж/д билеты на паспорта «ДНР» и все прошло отлично, то есть с документами самопровозглашенных республик внутри РФ перемещаться можно вполне официально. Но даже на фоне активизации конфликта на востоке страны в украинских СМИ ходит слух о долгожданном введении безвизового режима с ЕС летом 2017 года. При этом Евросоюз уже одобрил такой режим с Грузией. А нам – да, визовые центры, сбор документов, вот это все.

И еще немного об Украине. Украинский велогонщик Андрей Гривко врезал по лицу коллеге Марселю Киттелю в ходе гонки «Тур Дубая». Немец лидировал, и во время этапа, проходившего недалеко от стройки, где ветер поднимал песок и пыль, Гривко (выступает за команду «Астана») ударил соперника. По его словам, Киттель пытался оттеснить его и занять его место, Киттель же не понял мотивов такого поведения. «Астана» принесла официальные извинения команде Киттеля, Гривко отстранили от гонки, немцы по-прежнему лидируют.

Российские СМИ накануне аккуратно сообщили, что Дональд Трамп снял часть санкций США с РФ – по крайней мере, смягчение режима коснулось сделок, которые проходят с участием ФСБ. Трамп, правда, потом лаконично заметил: «Я ничего не смягчал».

Немножко про финансовые схемы. Не самая пятничная новость, но «Коммерсантъ» опубликовал данные об очень прозрачной и даже законной схеме вывода денег из России. Для того чтобы отправить капитал за рубеж, некое лицо, не являющееся резидентом РФ, подает в российский суд на гражданина РФ якобы ради взыскания крупного долга. Гражданин с иском соглашается, и тогда при помощи приставов (да, участие ФССП делает схему практически неуязвимой) «должник» переводит довольно крупные суммы на заграничный счет. Поданным «Ъ», таким образом из России уже «уплыло» порядка 19 млрд рублей. ЦБ, по информации журналистов, об этой схеме знает и ищет способы эту лавочку прикрыть.

Петербург. Да, у нас обещают похолодание, причем в Ленобласти местами до -27 на выходных. В такой ситуации хочется, как тот сурок, спрятаться обратно в норку. Хороших вам выходных!

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