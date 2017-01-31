Мигранты, Brexit и кредитные истории

Вторник, наверняка всем интересно, что там натворил Трамп, пока мы спали. Он уволил и. о. генпрокурора Салли Йейтс за сомнения в правильности его указа о запрете на въезд для мигрантов-мусульман из ряда стран. По мнению Трампа, она ничего не понимает в миграционной политике. СМИ раскручивают историю о канадце сомалийского происхождения, которого попросили покинуть борт AirFrance, отправлявшийся из Торонто в Париж. Мужчине пришлось еще три дня ждать возможности попасть в Париж, чтобы транзитом добраться в саудийский город Джетта.

В Великобритании тем временем неспокойно. Премьер Шотландии Никола Стерджен обратилась к главе британского правительства Терезе Мэй с требованием достичь хоть какого-то компромисса по Brexit. Стреджен пояснила журналистам, что у страны осталось два месяца, чтобы обезопасить себя от самых болезненных последствий в ходе Brexit. Но Мэй ничего не предпринимает, и вообще это беспокоит только шотландцев. Если реакции от Лондона не последует, Шотландия намерена провести повторный референдум о выходе из Великобритании (и остаться в составе ЕС, надо думать).

В Италии дела обстоят веселее. Если помните, Мадонна обещала оральный секс всем, кто проголосует за Хиллари Клинтон, но ничего подобного творить, естественно, не стала. А 27-летняя итальянская модель Паола Саулино, дав аналогичное обещание всем, кто проголосует против конституционной реформы в стране, намерена сдержать слово хотя бы частично. Речь идет о 60% избирателей, выступивших против нововведений в итальянскую экономику и вертикаль власти. А это 19 млн человек. Саулино отправилась в «турне» по стране, и в разных городах после специального отбора «благодарит мужчин за их благоразумие».

Про российские кредиты. «ВКонтакте» подает в суд на компании Double Data и Национальное бюро кредитных историй из-за того, что они, по мнению руководства соцсети, собирали информацию о пользователях и их друзьях, чтобы затем продать эти данные банкам. Своего рода зондирование перед выдачей кредита. Будьте бдительны, рунет может знать о вас слишком много.

Ижевские полицейские задержали женщину из Казани за кражу техники с последующей перепродажей. Мать четверых детей совершила порядка восьми краж, и на один из судов, куда шла в качестве обвиняемой, опоздала из-за того, что опять зашла украсть немного техники. В Удмуртии с нее взяли подписку о невыезде.

Петербург. У нас основные новости по-прежнему про Исаакий. Во-первых, председатель комитета по культуре Константин Сухенко неоднозначно высказался о передаче собора. Он «выразил надежду», что еще год собор проработает в режиме музея с тем же составом сотрудников. Епархия же высказалась весьма прямо: она надеется на процент от доходов турфирм, которые приводят экскурсионные группы в собор. И за вход на колоннаду тоже надо будет платить (предварительно, только во время богослужений). Кажется, ситуация проясняется, и уже видно, как РПЦ намерена распоряжаться губернаторский «подарком». Хорошего вам дня!