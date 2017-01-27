Шаверма, ФСБ и туман

Пятничный вечер! В Брянске семь человек отравились шавермой – получили острую кишечную инфекцию после того, как полакомились «деликатесом» из уличного павильона. Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных норм, а по подозрению в производстве опасной продукции задержали двух мужчин. По факту отравления завели уголовные дела. Берегите себя, ешьте проверенную шаверму.

О политике. В мире творится что-то странное: американские СМИ в один голос пишут, что в администрации Дональда Трампа готовят указ о снятии антироссийских санкций. В Кремле на это отвечают, что «ничего не знают». Кроме того, накануне The Washington Post сообщила, что вся верхушка Госдепа США подала в отставку, и это якобы связано с тем, что руководство ведомства не согласно с курсом новых обитателей Белого дома. В субботу вечером анонсированы телефонные переговоры Владимира Путина с Дональдом Трампом, предполагается, что президенты обсудят взаимодействие по принципиальным вопросам, например, противостояние терроризму.

В Европе тоже не все ладно: многолетний глава немецкого МИДа Фарнк-Вальтер Штайнмайер уступил место бывшему главе министерства экономики и энергетики Зигмару Габриэлю. Штайнмайер же намерен выдвигаться на пост президента. Он тепло простился с коллегами по МИД: «Ситуация в мире не только держала в напряжении, но и сплотила нас».

Тем временем в России. «Новая газета» пишет о государственной измене в ФСБ: разбирательстве, в ходе которого выяснилось, что хакер из группировки «Шалтай-Болтай», известной выбросами компромата на российских политиков, по совместительству является майором ФСБ. Офицер Дмитрий Докучаев, его сослуживец Михайлов и сотрудник «Лаборатории Касперского». По версии издания, Докучаев родился и выучился на технического специалиста в Екатеринбурге, успешно взломал несколько сайтов (в том числе серьезных американских), после чего ему предложили сотрудничать с силовиками. В общем, детектив.

Петербург. У нас второй день туман, а Василеостровский суд «без объяснения причин» отказался принимать иск против передачи церкви Исаакиевского собора. В скандальной «передаче» есть ряд нестыковок, в том числе музею, например, не предоставляют взамен Исаакия никаких помещений. Городские власти по-прежнему против активных протестов жителей и отстраняются от ситуации (а она накаляется).

Хостел Soul Kitchen на набережной Мойки признали лучшим хостелом в мире. Мини-гостиница получила сразу несколько наград: как лучший маленький хостел мира, лучший хостел в Европе, а также в России. Заодно завоевав звания «лучший персонал» и «лучшие удобства». Хороших вам выходных, друзья. Не забывайте фотографировать туман.