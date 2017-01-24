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Мадонна и золотая рыбка

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Певица Мадонна
© Фото: Reuters

Темы дня

А в Петербурге не согласовали митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ.

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Вторник начнем, как всегда, с Трампа. Во-первых, соратник нового президента США предложил арестовать Мадонну за ее высказывания против Трампа. Из серьезного: Трамп подписал указ о выходе страны из Транстихоокеанского партнерства. Союз из 12 стран предполагал отсутствие пошлин на товары в границах стран-участниц. С учетом того, что в партнерстве состоит, например, Китай, по сути это призыв для американских производителей выводить производство за рубеж. Во время своей предвыборной кампании Трамп назвал идею создания партнерства (принадлежащую Обаме) катастрофой.

В Великобритании, в графстве Девон, осудили молодого человека, который проглотил живую золотую рыбку. 35-секундный ролик, который парочка британцев планировали как комедийный, появился в соцсетях и привлек внимание защитников животных. Авторы доказывали в суде, что рыбка умерла своей смертью еще до эксперимента, но зоозащитники смогли доказать, что на видео она все еще трепыхается. Молодому человеку грозит тюрьма. Берегите золотых рыбок.

Новый владелец Formula One Group (американская компания) уволил со своего поста многолетнего руководителя чемпионата "Формулы 1" Берни Экклстоуна. 86-летний лидер и легенда компании руководил ей более 40 лет.

Еще немного Британии. The Sunday Times со ссылкой на свои источники сообщает о неудачном запуске британской баллистической ракеты у берегов США. Якобы в ходе испытаний ракета вместо цели в Африке полетела к берегам Флориды.  Британцев обвинили в попытке скрыть неудачный запуск.

О культуре. Минкульт и Фонд кино предлагают повысить пошлины на прокатные удостоверения для зарубежных фильмов в тысячу раз - до 5 млн рублей. Это необходимо, чтобы очистить российский прокат от некачественных иностранных новинок. "Звездные войны", ну вы держитесь там! Скоро на экранах будет исключительно Данила Козловский (хотя многие наверняка рады).

В Москве нашли "новую 57-ю школу". Бывший руководитель и заместитель директора "Лиги школ" для одаренных детей попали под подозрения в домогательствах по отношению к ученикам - они якобы обнимали их и приглашали париться в баню. В 2015 году коллективными усилиями выпускников скандальное руководство удалось сместить, а сейчас история попала в СМИ.

Петербург. Смольный не согласовал акцию протеста против передачи Исаакия церкви на Марсовом поле. Активисты намерены устроить встречу с депутатами - также, как это было под стенами собора. На 28 января запланировано мероприятие, которого городские власти всячески пытаются избежать, - параллельно на Марсовом будут митинговать активисты НОД.

Хорошего вам дня, друзья!

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