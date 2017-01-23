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Лунное пиво и женские марши

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© Фото: Hqplace.ru

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А в Петербурге гололед.

Снова понедельник! Начнем с инаугурации Трампа, которой заполнены все новостные ленты. 20 января Дональд Трамп окончательно стал президентом США. Российские СМИ так радовались, как будто Трамп - президент РФ, не меньше. Считается, что Трамп намерен снять санкции с РФ - группа сенаторов от двух партий уже сообщила СМИ о готовности противостоять этой идее президента.

Параллельно по всему миру прошли "женские марши" - акции протеста женщин против нового президента США (он, как считается, сексист и шовинист). Трамп отреагировал на протесты, написав в Twitter: "У меня сложилось впечатление, что у нас только что были выборы! Почему эти люди не голосовали?" Среди протестующих была, например, Мадонна.

Про хакерские атаки. Накануне Twitter New York Times сообщил о "ракетной атаке" России на США. Впрочем, сообщение очень быстро удалили с комментарием, что это был умышленный взлом.

Еще немного про США. Студенты калифорнийского университета Сан-Диего придумали, как сварить пиво на Луне. Со своим проектом они участвуют в специальном конкурсе Zap2Moon - если выиграют, смогут провести свой эксперимент на борту прилунившегося индийского космического корабля. Предполагается, что составляющие напитка прибудут на спутник Земли в трех разных емкостях. Если эксперимент состоится, люди поймут, как дрожжи ведут себя в невесомости (они в шоке, надо думать).

Тем временем в России. В Хабаровске, по данным местных СМИ, за зиму более 400 человек пострадали от холода и около 50 замерзли насмерть. Местный СК проверяет ситуацию.

Предприниматель из якутского города Алдан чуть не расстрелял из ружья скорую и полицию. Мужчина, ведущий бизнес в сфере ритуальных услуг, вел себя неадекватно – жене пришлось вызвать скорую и уйти с сыном из дома. На прибывших медиков предприниматель бросился с ружьем, на полицию - тоже. Полицейскому пришлось выстрелить ему в живот. Теперь мужчина в больнице, ему могут предъявить целый ряд обвинений. Берегите себя.

Петербург. В городе сегодня обещают гололед, будьте внимательны.

Горожане продолжают борьбу за Исаакиевский собор - в Исаакие начали сбор подписей за сохранение музейного статуса, подан иск в суд о неправомерности передачи сбора. В конце недели обещают митинг на Марсовом поле. О передаче собора высказался Владимир Мединский: по его мнению, ключевым фактором передачи здания церкви должно стать облегчение доступности памятника (включая колоннаду).

Петербургские ученые помогут восстановить разрушенный амфитеатр в Пальмире. Как известно, с тех пор как древний город снова попал в руки боевиков, они разрушили театр и тетрапилон (то самое место, где выступал оркестр Мариинки с Гергиевым). А ранее петербургская экспедиция создала архитектурно ландшафтную модель города. Хорошего вам дня, друзья!

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