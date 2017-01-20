"United States of Russia" и "Ламбада"

Пятница! Сегодня в США пройдет инаугурация Дональда Трампа. По этому поводу около Trump Tower в Нью-Йорке накануне прошел митинг во главе со звездами шоу-бизнеса (Робертом де Ниро, Джулиана Мур, Марк Руффало, например), участвовал даже мэр города Билл Де Блазио. Кроме того, в ходе предварительных мероприятий перед инаугурацией был салют, залпы которого должны были сложиться в надпись USA в небе. А сложились в USR. В соцсетях уже бродит шутка про «United States of Russia» и про то, что «запуску салюта помешали русские хакеры». CNN накануне инаугурации президента выпустил сюжет о том, что будет, «если Трампа на инаугурации вдруг убьют». И если всех ближайших заместителей тоже убьют. По факту же новый президент США планирует уже сегодня заняться вопросом постройки стены на мексиканской границе для снижения миграции, а также отменить ряд указов Барака Обамы.

Тем временем Бразилия потрясена убийством Лаолвы Браз – исполнительницы легендарной «Ламбады». Обгоревшее тело певицы нашли в автомобиле около ее дома. Незадолго до этого из здания вышли двое мужчин. По данным ряда СМИ, бразильская полиция уже задержала подозреваемого – он раньше работал в отеле, где останавливалась артистка, но потом был уволен. На преступление он пошел из мести.

О хорошем. Россия и ЮАР ввели безвизовый режим для поездок сроком до 90 дней. Не то чтобы это должно сильно нас обрадовать – сам перелет в Южно-Африканскую республику достаточно дорог, но иллюзия открытой границы уже радует.

В Уфе пьяный 35-летний гражданин украл из цветочного магазина плюшевого мишку и 30 роз вместе с вазой. После звонка от продавщицы полицейские нашли мужчину по лепесткам цветов: он хотел подарить цветы и игрушку своей девушке. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

В Липецке закрывается завод кондитерской фабрики Roshen, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко. Еще в октябре 2016 года Владимир Путин говорил, что фабрика работает в обычном режиме, а теперь Порошенко ее закрывает «по экономическим и политическим причинам». У концерна остается еще два завода на Украине, но жаль, что производство в Липецке сворачивают – конфеты вкусные. Полностью завод остановится в апреле этого года.

Власти Саехарда запретили сотням местных ЛГБТ-активистов проводить гей-парад. Вполне ожидаемо, пикантность ситуации в том, что город находится на полярном круге и откуда там столько гей-активистов, непонятно.

Петербург. Завтра город отмечает День полного снятия блокады Ленинграда, поздравляем горожан! В честь праздника проезд в транспорте для ветеранов будет бесплатным.

А еще сегодня стартовала запись в первые классы, очереди, штурм специализированных сайтов, вот это все. Держитесь там, родители.

На выходных обещают снег, дождь и гололед. Будьте внимательны и осторожны, хороших выходных!