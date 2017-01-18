Оккультный "Щелкунчик", Элвис и самоподжег

Середину недели начнем с Элвиса. В США прошел ежегодный слет поклонников в честь дня рождения короля рок-н-ролла в его поместье «Грейсленд». На одном из фото фанаты увидели полного седовласого мужчину в кепке и темных очках, которого сочли за Элвиса, вернувшегося в свои владения инкогнито. Похож он или нет – сказать очень сложно. Конспирологи ликуют.

Еще новости из США. Неизвестный пытался устроить самосожжение в центре Вашингтона у отеля, который принадлежит семье Трампа. Таким образом мужчина протестовал против нового президента США. Его (протестующего, а не Трампа) доставили в больницу с незначительными ожогами.

Про «оккультного» «Щелкунчика». Митрополит Новосибирский и бердский Тихон (Емельянов) назвал традиционный «новогодний» балет Петра Чайковского «оккультной постановкой про принца-оборотня» и предложил в Рождество показывать вместо него «Рождество» Ираиды Сальниковой, созданное по заказу РПЦ. Правительство Новосибирской области всерьез готовится провести круглый стол для обсуждения «оккультизма» «Щелкунчика» (главное, чтобы про ориентацию Чайковского митрополиту не рассказывали). Это тот же самый митрополит, который первым пожаловался на «Тангейзера» в местной опере.

Что там «у хохлов». Надежда Савченко сделала очередное заявление, после которого ее назвали предательницей. В эфире украинского ТВ она сказала, что ради возвращения Донбасса в состав Украины стране нужно отказаться от притязаний на Крым. «Как бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим. Они должны отказаться от Крыма». Напомним, ранее лидер французского «Народного фронта» Марин Ле Пен пообещала признать Крым российским в случае победы на выборах (что вряд ли случиться).

Но есть и хорошие новости. Воронежская оперная певица Ирина Лунгу стала второй в рейтинге востребованности оперных исполнителей по итогам 2016 года. В сезоне 2003/04 Лунгу дебютировала в La Scala в опере «Моисей и фараон», и с тех пор неизменно выступает на лучших оперных сценах мира.

Петербург. Город отмечает 74-летие прорыва блокады Ленинграда – надеемся, мы всегда будем помнить о подобных событиях. Поздравьте родных-блокадников.

Что там с Исаакием. Во-первых, ЗакС отказался отправлять Полтавченко запрос с выяснением причин передачи собора церкви (что было вполне предсказуемо). С протестом губернаторского решения выступил Союз ученых Петербурга – говорят, оно противоречит Конституции РФ. Активисты запланировали 28 января народный сход на Марсовом поле.

Хорошего вам дня, друзья! Берегите себя и осторожнее с прорубями, а то скоро крещенские купания.