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"Шерлок", Samsung и "холодная война"

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© Фото: ecsoclab.hse.ru

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И "битва за Исаакий", конечно.

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Вновь понедельник, и начнем его мы с Трампа. Он дал большое интервью британскому изданию The Times, где рассказал, что готов снять санкции с России в обмен на сокращение ядерного вооружения. Арсеналы должны быть «очень значительно сокращены», по мнению Трампа. Кроме того, новый президент США намерен «доверять президенту России Владимиру Путину и канцлеру Германии Ангеле Меркель», но сколько это доверие продлится, он не знает.

Британия. Во-первых, возвращаясь из Сирии, мимо берегов Шотландии вновь будет проходить наш авианосец «Адмирал Кузнецов», и суда ВМФ Британии вновь намерены его сопровождать. Британцы заявили о рекордном уровне активности российских подлодок со времен «холодной войны» и даже назвали российские военно-морские силы одной из главных проблем для своего флота.

Еще немного про туманный Альбион. Накануне разгорелся скандал из-за «слива» в сеть третьей серии четвертого сезона сериала «Шерлок». Проблема в том, что, по договоренности с «Первым каналом», BBC разрешило показывать новые серии в России одновременно с британским ТВ. А новая серия «ушла» в сеть именно в русифицированной версии, с озвучкой от «Первого». BBC уже анонсировало отказ от любого сотрудничества с российским телевидением впредь (не только с «Первым каналом»). Российские поклонники сериала пишут письма и петиции с просьбой «простить» «Первый канал» и с призывами помириться. До следующего сезона еще есть время, хочется надеяться, что все уляжется.

Тем временем в Южной Корее специальная прокуратура, расследующая коррупционный скандал вокруг экс-президента страны Пак Кын Хе, потребовала ареста вице-президента Samsung Ли Джэ Ёна. Тот якобы профинансировал некие фонды, контролируемые близкой подругой президента и «серым кардиналом в юбке», на 18,3 млн долларов в обмен на то, чтобы глава страны разрешила слияние двух компаний концерна. Суд еще не дал «добро» на арест – руководитель Samsung является на каждый допрос вовремя и по первому зову, а выезд за пределы страны ему запрещен.

Петербург. Во время показа уличного спектакля московского Театра.doc «Неявные воздействия» в Гостином дворе актриса играла настолько правдоподобно, что полиция подумала, будто она действительно хочет покончить с собой, и артистку забрали в отделение, несмотря на уверения, что это просто театр.

Продолжается «битва за Исаакий». В сети, на ступенях собора, в эфирах радиостанций – все неравнодушные к судьбе собора высказываются по поводу его передачи РПЦ, главным образом в негативном ключе. По словам активистов, есть за что зацепиться, чтобы подать в суд.

А еще у нас похолодает – на неделе до -8, и на выходных тоже будет холодно. Хорошего вам дня!

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