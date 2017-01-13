"Викинг", Исаакий и цены на водку

Пятницу начнем с кино. Фильм «Викинг» впервые в истории российского кино вышел в топ-10 лидеров мирового проката. За минувшие выходные лента с бюджетом в 20 млн долларов собрала в прокате 6,7 млн в 2,6 тыс. кинотеатрах России и Прибалтики. Наши СМИ особенно гордятся тем, что «Викинг» обошел американскую драму «Призрачная красота». Фильм, конечно, спорный, но надо же отчитаться по итогам Года кино.

Что там в США. Телеканал американского Конгресса C-SPAN накануне в 14:30 по Вашингтону (22:30 по Москве) внезапно прервал трансляцию обсуждения законопроектов и 10 минут показывал Russia Today. Напомним, RT в США считают виновным во всех грехах пропаганды и «рупором Кремля». Что характерно, по RT показывали сюжет о главе польского МИД, который на днях заявил о встрече с коллегой из несуществующей страны Сан-Эскобар (имея в виду островное карибское государство Сент-Китс и Невис). Ошибку объяснили техническим сбоем (странно, что не хакерской атакой).

20 января в Вашингтоне намечается инаугурация Дональда Трампа, и, по предварительным данным, 27 массовых акций протеста противников избранного президента. Активисты открыто призывают к мятежу и срыву мероприятий. Трамп, ну ты держись там, хорошего настроения.

Тем временем в России. Минфин предлагает повысить минимальную розничную цену на водку до 219 рублей (при оптовой 182 рубля, вместо нынешних 175). Говорят, потому что в стране все подорожало. Мы-то уже знаем статистику, по которой картошка за минувшие пару лет стала чуть ли не любимым блюдом россиян вместо мяса и рыбы.

Новости Новосибирска. Бывший член группировки «Труновские» Сергей Надеин обратился в районный суд города с гражданским иском о возвращении ему взятки в 20 тыс. долларов, которую он дал бывшему вице-мэру города Александру Солодкину, чтобы он прекратил уголовное дело против него и его жены о сбыте наркотиков. Дело было в разгар суда над местными высокими чиновниками о пособничестве «Труновским». Долгая запутанная история.

Петербург. Город продолжает недоумевать по поводу передачи Исаакия церкви. Уже есть обращение Союза музеев, расценившего передачу собора в руки церкви как уничтожение музея. Накануне в город приезжали представители московской патриархии, заверившие, что все делается исключительно ради благих целей. Правда, субсидировать собор придется. Опять-таки, городу, а не федеральному центру. Активисты, протестующие против передачи собора, на коленях читали текст Конституции у здания Исаакия. Страсти накаляются.

А еще у нас все холодает – в выходные обещают снежную и морозную погоду. Хорошего вам дня, друзья!