Трамп, снеговик и африканские философы

Четверг начнем с главного события ночи: первой пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа. Рунет вовсю сравнивает ее с аналогичным мероприятием Владимира Путина, в сети шутят, что «американская журналистика мертва», потому что у Трампа никто не спросил, как он будет встречать старый Новый год. Да и отвечал на вопросы Трамп всего около часа, решив не общаться с CNN из-за «распространения фальшивых новостей». В общем, кому интересно, в сети куча конспектов и мемов.

На севере Германии машинист грузового поезда экстренно остановил состав из-за снеговика на рельсах. Мужчина не сразу разглядел, что это 1,5 метровый снеговик, а не человек. В итоге у поезда отказала тормозная система, ремонт обойдется в 5 тыс. евро. Полиция уже ищет автора снеговика.

В Лондоне сеть фитнес-клубов открыла кафе, где за еду нужно расплачиваться приседаниями и отжиманиями. Чтобы получить ланч, например, нужно выполнить интенсивную 6-минутную тренировку с выпадами, упражнениями на пресс и прочими вещами.

Еще одна история из британской столицы. Студенческий союз факультета восточных и африканских исследований Лондонского университета потребовал исключить из программы Платона, Декарта, Канта и Бертрана Рассела – внимание – потому что они белые. Это студенты называют «деколонизацией» школы. Студенты требуют, чтобы большинство изучаемых философов были азиатами и африканцами, а если без белых совсем не обойтись, то указывать, что они работали в рамках «колониального контекста».

Тем временем в России. Госдума в первом чтении приняла законопроект, декриминализирующий семейные побои. Теперь, чтобы привлечь к ответственности, например, супруга, который распускает руки и опасен для жены, нужно более одного случая побоев в течение года. Побои «неблизких» людей еще летом перевели в разряд правонарушений с административной ответственностью.

Новосибирский митрополит Тихон, который запомнился общественности тем, что в 2015 году первым высказался против «Тангейзера», назвал «Щелкунчик» «оккультной постановкой про принца-оборотня», которая не отражает сути Рождества. А весной в кино еще «Красавицу и Чудовище» обещают…

Петербург бушует из-за передачи Исаакия церкви. Запустили специальный сайт в поддержку музея, активисты планируют митинги и прочие мероприятия. Представители церкви уже сообщили, что намерены сохранить платные экскурсии, но рассчитывают на государственные субсидии для содержания собора.

Но есть и хорошие новости – накануне СКА разгромил омский «Авангард», отправив в ворота соперника пять шайб. Так держать! Хорошего вам дня, друзья!