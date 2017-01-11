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Вымышленные страны, Исаакий и Мутко

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Исаакивский собор в Петербурге
© Фото: bor-odin.livejournal.com

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Исаакийвский собор передадут церкви. Теперь точно.

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Середину недели начнем с несуществующих государств. Глава польского МИД Витольд Ващиковский в интервью национальному телевидению заявил, что собирается встретиться со своим коллегой из несуществующей страны. Да, примерно как в фильме «День выборов 2». Ващиковский сказал, что у него есть предложения о встречах с более чем 20 министрами, в том числе – впервые – стран Карибского бассейна, «например, Сан-Эскобар или Белиз». Уже позже официальный представитель Министерства сообщила, что начальник имел в виду островное государство Сент-Китс и Невис. В сети тут же появились высмеивающие министра хэштеги и даже аккаунт «Демократической республики Сан-Эскобар», которая отменила визовый режим с Польшей и поддерживает кандидатуру Варшавы в Совбезе ООН.

Про допинг. Антидопинговые агентства 19 стран издали заявление с требованием отстранить Россию от всех международных соревнований до тех пор, пока система допинг-контроля в стране не будет приведена в соответствие со всеми требованиями ВАДА. Предлагают разрешить «чистым» спортсменам выступать под нейтральным флагом, пока не закончатся эти «допинговые зачистки». Что интересно, оправдывается и дает комментарии на тему антидопинговых агентств Виталий Мутко, который уже даже не министра спорта.

Тем временем в России. Заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов рассказал СМИ про арест имущества бывшего министра экономического развития. По информации Краснова, арестовано 15 объектов недвижимости общей стоимостью около 500 млн рублей. По сравнению с вложениями в «Зенит-арену» это не деньги, но для одного министра все же подозрительно.

Росстат посчитал, что за последние пару лет россияне буквально перешли на овощную диету. Как сообщают «Известия» со ссылкой на ежегодный сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели», подготовленный Федеральной службой государственной статистики, вместо мяса, рыбы и молочной продукции россияне стали покупать больше картошки, овощей, стали есть меньше сахара, масла. Особенно упало потребление рыбы – на 5 кг в год (из расчета на одного человека). Наверное, найдутся чиновники, которые скажут, что это «полезно», но это лишь показывает, насколько быстро падает реальный доход населения.

Петербург. Исаакий все. Собор передадут РПЦ в ближайшие два года. Губернатор Полтавченко заявил, что «просветительская функция» у собора сохранится, но противники «возвращения» собора церкви уже собрали десятки тысяч подписей и требуют референдума. В прошлом году Исаакий удалось «отстоять» на региональном уровне, сейчас поговаривают, что решение принято в Москве.

Кроме того, в городе снова холодает, будьте внимательны!

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