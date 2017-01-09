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Велопарад, сигареты и кошачий лоток

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Зимний велопарад в Москве.
© Фото: varlamov.ru

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Зимние велопарады очень популярны!

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Наконец рабочая неделя, и началась она с потепления. На прошлой неделе было -25, потом мороз ушел в Москву, а нам осталась облачность и приятные -10. Москвичи и весь центральный регион пережили -36. В такие морозы 200 жителей столицы даже участвовали в велопараде – около 200 человек из 5 тыс. зарегистрировавшихся отправились по часовому маршруту вдоль набережной Москвы-реки. Наши СМИ гордо публикуют фото – не иначе как для устрашения внешних врагов.

О новостях. Минздрав собирается запретить курить всем россиянам, родившимся после 2014 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на новую концепцию от Министерства. Запрет, согласно концепции, может вступить в силу с 2033 года. Как сообщают «Известия», также планируется (очередной раз) запретить курить водителям в транспорте и обитателям коммунальных квартир.

Про геополитику. США наконец опубликовали доклад о «кибератаках» российскийх хакеров во время предвыборной кампании, чем разочаровали всех, кто его ждал. Половина доклада – про телеканал Russia Today и его «связи с Кремлем», много копипаста из данных ЦРУ за 2012 год. Еще американская сторона ссылается на слова Жириновского про «пьем шампанское!», сказанные в интервью «Комсомолке». В общем, у доклада плоховато с доказательной базой.

Еще немного про Америку. Техасец Росс Лебо отсидел в тюрьме три дня после того, как полиция нашла у него в машине наполнитель для кошачьего лотка. Стражи порядка приняли его за метамфетамин. Дело в том, что Лебо держал 250 грамм наполнителя в машине, упаковав его в носок – чтобы не запотевали окна. Такой способ подсказал ему отец. Он пытался объяснить все это полиции, но ему не поверили (полицейские думали, что «накрыли» очень крупную партию).

Из Иркутска пришли новые сводки об отравившихся за новогодние праздники - но потом оказалось, что суррогатный алкоголь ни при чем.

Теракт в Иерусалиме – в воскресенье неподалеку на группу израильских военных наехал грузовик, четыре человека погибли, около десяти пострадали. Израильские власти назвали это терактом (напомним, похожий был в Берлине), водитель грузовика застрелен на месте.

Петербург. У нас тоже пройдет велопарад, 14 января. Это будет парад Дедов Морозов и Снегурочек, они проедут по Гороховой улице, где в перспективе в центре Петербурга планируют выделить велодорожку.

Кроме того, к середине января нам обещают очередное похолодание, будьте внимательны. Уже завтра, 9 января, обещают метель. Отличного вам настроения и удачного дня!

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