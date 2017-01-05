  • 5 Январь 2017
USD 31.12.2016 60.6569 +60.6569
USD ММВБ 20:17 60.26620  
EUR 31.12.2016 63.8111 +63.8111
EUR ММВБ 20:17 63.3460  
Нефть($) .. +
Нефть(p) .. 0.00 +0.00

Пингвинья ходьба и очередь на Айвазовского

Автор:

Пингвины
© Фото: getbg.net

Темы дня

Ассоциация ортопедов Германии предложила немцам в гололед учиться ходьбе у пингвинов.

По теме

Новый день начнем с пингвинов. Ассоциация ортопедов Германии в связи с гололедом в Берлине посоветовала горожанам поучиться ходьбе у пингвинов. Даже выпустили специальные пособия с картинками, объясняющие разницу между походкой пингвина и человека. Походка пингвина устойчивее, потому что он смещает центр тяжести чуть вперед и вес переносит на ту ногу, которая впереди, в то время как человек распределяет его на две ноги, что увеличивает шансы поскользнуться. А теперь представим, что бы было, если бы наши власти вместо уборки снега и скалывания льда предложили поучиться у пингвинов.

Лидер французской националистической партии Марин Ле Пен предложила отказаться от евро и вернуться к экю. Напомним, подобные инициативы обычно возникают у политиков южноевропейских стран, и это, как правило, популизм. Ле Пен намерена пересчитать госдолг Франции в экю сразу же, как только станет президентом.

Кстати, о валюте. Британский журнал The Banker назвал главу Банка России Эльвиру Набиуллину лучшим главой ЦБ в Европе. По мнению издания, российский регулятор за несколько лет вывел страну из состояния экономического кризиса (тут надо пошутить про заявления экономистов в стиле «мы достигли дна»).

О серьезном. По подозрению в организации стамбульских терактов спецслужбы Турции задержали порядка 40 человек, из них 20 – несовершеннолетние. В основном это выходцы из Дагестана, граждане Туркмении и Киргизии. Задержания прошли в основном в провинции Измир. Всех задержанных подозревают в связях с ИГ (организация признана террористической и запрещена в России).

В якутском селе Уолба местный житель слепил символ наступившего года – петуха – из навоза. Скульптура 3,5 метра в высоту и 4,2 в длину стала украшением села, с ней все фотографируются. Автор, как правило, каждый год делает подобные монументы с символами, и нетрадиционный материал его, кажется, не смущает.

Петербург. В городе скончался основатель ВИА «Поющие гитары» Анатолий Васильев. Об этом сообщает официальная группа ансамбля «Вконтакте». Вероятной причиной смерти 81-летнего музыканта называют сердечный приступ. Васильев родился в 1935 году в Ленинграде, а с 1966 года его жизнь была неразрывно связана с «Поющими гитарами».

Накануне город стоял в очередях в Эрмитаж и Русский музей. В корпусе Бенуа, напомним, идет выставка, приуроченная к юбилею Ивана Айвазовского. Соцсети петербуржцев и гостей города пестрят фотографиями замерзших людей в огромных очередях. Да, у нас похолодало до -22. Друзья, будьте благоразумны и хорошего вам дня!

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    все блоги

    Лучшее в Петербурге

    Премия «Санкт-Петербург.ру»: что обсуждали петербуржцы в 2016 году

    Самое громкое событие, самый большой неудачник, самое глубокое разочарование и другие символические премии от портала «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пряников и зрелищ: новогодние ярмарки в Петербурге

    Выпить глинтвейна, прокатиться на коньках, отведать заморских кушаний, купить елочные украшения и подарки на Новый год - рассказываем, как зарядиться новогодним настроением и встретить праздник с улыбкой до ушей.

    читать далее →

    Новогодний Петербург: места для праздничных фотографий

    С приближением Нового года Петербург становится еще более волшебным и праздничным. На улицах и площадях города появляется множество гирлянд и украшений, которые переносят горожан в сказку. "Санкт-Петербург.ру" выбрал десять красивых мест, где можно сделать новогодние фотографии и запечатлеть волшебные мгновения.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    «Огненное министерство»: кто и как борется с пожарами

    «Санкт-Петербург.ру» узнал, как становятся пожарными и из чего состоит настоящая мужская работа.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Жизнь на скоростях: 1000 и одно удовольствие использования высокоскоростного интернета

    Креативный директор «Санкт-Петербург.ру» Юрий Строфилов вместе с компанией «МегаФон» тестируют LTE Advanced на Iphone 7.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим: экскурс в историю петербургских кладбищ

    Образы, украшающие надгробия, практически никогда не являются просто декором, а имеют сакральный смысл. Прогуляемся же по старым петербургским погостам, послушаем, о чем поведают камни.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.12.16
    Современная работа в спортмастере для вас
    27.12.16
    В Preply рассказали о преподавании английского по скайпу
    27.12.16
    Где в Питере найти лучший подарок к Новому году?
    26.12.16
    Офисная мебель: основные критерии выбора
    23.12.16
    Выбираем надежные межкомнатные двери
    23.12.16
    Когда нужна компьютерная помощь
    23.12.16
    МФО Ферратум запустило акцию к Новому году
    23.12.16
    Самые необычные пари в истории

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2016. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой