Пингвинья ходьба и очередь на Айвазовского

Новый день начнем с пингвинов. Ассоциация ортопедов Германии в связи с гололедом в Берлине посоветовала горожанам поучиться ходьбе у пингвинов. Даже выпустили специальные пособия с картинками, объясняющие разницу между походкой пингвина и человека. Походка пингвина устойчивее, потому что он смещает центр тяжести чуть вперед и вес переносит на ту ногу, которая впереди, в то время как человек распределяет его на две ноги, что увеличивает шансы поскользнуться. А теперь представим, что бы было, если бы наши власти вместо уборки снега и скалывания льда предложили поучиться у пингвинов.

Лидер французской националистической партии Марин Ле Пен предложила отказаться от евро и вернуться к экю. Напомним, подобные инициативы обычно возникают у политиков южноевропейских стран, и это, как правило, популизм. Ле Пен намерена пересчитать госдолг Франции в экю сразу же, как только станет президентом.

Кстати, о валюте. Британский журнал The Banker назвал главу Банка России Эльвиру Набиуллину лучшим главой ЦБ в Европе. По мнению издания, российский регулятор за несколько лет вывел страну из состояния экономического кризиса (тут надо пошутить про заявления экономистов в стиле «мы достигли дна»).

О серьезном. По подозрению в организации стамбульских терактов спецслужбы Турции задержали порядка 40 человек, из них 20 – несовершеннолетние. В основном это выходцы из Дагестана, граждане Туркмении и Киргизии. Задержания прошли в основном в провинции Измир. Всех задержанных подозревают в связях с ИГ (организация признана террористической и запрещена в России).

В якутском селе Уолба местный житель слепил символ наступившего года – петуха – из навоза. Скульптура 3,5 метра в высоту и 4,2 в длину стала украшением села, с ней все фотографируются. Автор, как правило, каждый год делает подобные монументы с символами, и нетрадиционный материал его, кажется, не смущает.

Петербург. В городе скончался основатель ВИА «Поющие гитары» Анатолий Васильев. Об этом сообщает официальная группа ансамбля «Вконтакте». Вероятной причиной смерти 81-летнего музыканта называют сердечный приступ. Васильев родился в 1935 году в Ленинграде, а с 1966 года его жизнь была неразрывно связана с «Поющими гитарами».

Накануне город стоял в очередях в Эрмитаж и Русский музей. В корпусе Бенуа, напомним, идет выставка, приуроченная к юбилею Ивана Айвазовского. Соцсети петербуржцев и гостей города пестрят фотографиями замерзших людей в огромных очередях. Да, у нас похолодало до -22. Друзья, будьте благоразумны и хорошего вам дня!