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"Титаник", призраки Швеции и Lux Express

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Кадр из фильма "Титаник"
© Фото: ru.forwallpaper.com

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Шведские призраки не связаны с Lux Express!

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Приходим в себя после каникул, начнем с новостей про «Титаник». Не про любимый фильм, а про корабль. Британский журналист Шенан Молони 30 лет занимался расследованием причин гибели лайнера. «Титаник» погиб вовсе не из-за столкновения с айсбергом, а из-за пожара в топливном хранилище, который начался еще до выхода судна из порта Саутгемптона. Журналист заметил на фотографиях судна, сделанных перед отбытием, следы сажи в том месте, которое затем сильнее всех пострадало при столкновении с айсбергом. По мнению журналиста, именно раскалившийся корпус корабля стал причиной, из-за которой удар стал столь сокрушительным. Молони уверен, что владельцы судна знали о пожаре, но предпочли промолчать о нем. История распространилась в СМИ благодаря газете The Independent.

Королева Швеции Сильвия в интервью для документального фильма рассказала о привидениях королевского замка Дротнигхольм. Говорит, их много, она их чувствует, но не боится, а даже общается с этими существами. Королева считает, было бы странно, если бы в старинном замке с мощной энергетикой не было призраков.

Но давайте к новостям локальным от глобальной геополитике. С Нового года на российско-европейских границах начали задерживать автобусы Lux Express. Компания занимается автобусными перевозками по Восточной Европе, из Петербурга особенно популярны направления в Литву, Латвию, Эстонию, Финляндию. Именно автобусы в Таллин и Хельсинки не пропускали – как потом выяснилось, Ространснадзор в самый канун Нового года утроил «дочке» компании «Евролайнс» кучу проверок, выявив нарушения. Например, по мнению ведомства, автобусам нельзя останавливаться у Балтийского вокзала, недостаточно документов о частоте прохождения водителми медосмотров и так далее. Директор «Евролайнс» Райт Реммель отметил, что ни одно из выявленных нарушений не коснулось пассажиров, и компания уже работает над устранением нарушений. Пока лицензию приостановили.Интересно, а «Газелями», которые катаются через финскую границу битком набитые, Ространснадзор занимается? В общем, будьте внимательны с Lux Express, многим пассажирам пришлось возвращаться в Россию, либо самим добираться до пункта назначения.

Еще одна странная новость, пока что на уровне слухов. Перед Новым годом в городе начали поговаривать об очередной идее передать Исаакиевский собор РПЦ. Дело как будто решилось во время визита патриарха Кирилла в Петербург и его приема у Георгия Полтавченко. В музее все отрицают, подробностей нет, сами понимаете, каникулы.

В городе тем временем морозно и ясно, обещают довольно сильный ветер, будьте внимательны. Хорошего вам дня, друзья!

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