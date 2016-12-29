Сирия, Трамп и резиновые уточки

Четверг начнем с новостей из Сирии. Там обстреляна российская дипмиссия в Дамаске – вероятно, на российское представительство нападали боевики, окопавшиеся в предместьях сирийской столицы. Наш МИД считает, что это их реакция на нашу борьбу с терроризмом.

Между тем Россия, Иран и Турция могут разделить Сирию на зоны влияния, что сделает ее по сути конгломератом союзных территорий, подконтрольных соответственно разным государствам. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники, но эксперты восприняли новость всерьез и обсуждают возможные последствия такого единения. В таком случае сразу встает вопрос о судьбе Башара Асада, но про это тихо.

В районе крушения Ту-154 закончены основные поисковые работы. Третий «черный ящик» оказался разрушен, остальные два доставлены в Москву для расшифровки. Работать на месте продолжает МЧС Абхазии. К слову, французский журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру (!) на крушение российского самолета (и на удавшееся покушение на посла в Турции). Наши политики уже назвали рисунки «натужной гадостью». Впрочем, французы и на страшные парижские теракты делали «карикатуры».

Про новые санкции. Как вы помните, на днях США (вернее, Барак Обама) вознамерились ввести против России новые санкции из-за «вмешательства в выборы», а именно кибератаки. Дональд Трамп при этом призвал американцев заниматься «своей жизнью» и не думать про санкции. Нам бы тоже неплохо своей жизнью заняться, а не Трампом, да?

Тем временем в Афганистане расстреляли 30-летнюю женщину, которая пошла в магазин за покупками без мужа. Провинция Сар-э-пул и деревня Латти, где это произошло, контролируется «Талибаном». Боевики запрещают женщинам появляться на улице без мужчины, а муж расстрелянной женщины находится в Иране.

В китайском городе Чанчунь 64-летняя женщина родила здорового ребенка. Благодаря процедуре ЭКО они с мужем снова стали родителями. На такой отчаянный шаг они пошли после того, как недавно умер их единственный ребенок.

Но давайте все же о хорошем. В британской деревне Бибери прошел традиционный заплыв резиновых уточек. В гонках участвовали чучела подсадных уток (150 штук) и желтые резиновые уточки для ванны (две тысячи штук). Любой желающий мог поставить на конкретную участницу. Все вырученные средства пошли на благотворительность.

В Петербурге сегодня утром после 11 месяцев ремонта открылась станция «Елизаровская». Ура! А еще у нас, кажется, морозная новогодняя погода (главное – не спугнуть). Хорошего вам дня и новогоднего настроения!