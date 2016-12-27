Новости по Ту-154 и новый посол в Турции

Вторник. Есть новости о крушении Ту-154. В рамках расследования один из ключевых свидетелей – сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, который в момент катастрофы дежурил на катере в акватории Соч, – рассказал о «странном положении» самолета перед крушением. Самолет якобы стал похож на мотоцикл, идущий с поднятым передним колесом. Это означает, что пилот, вероятно, слишком энергично поднимал лайнер в воздух, из-за чего машина приняла слишком острый угол, нос задрался, а потом самолет потерял высоту и упал в море. По словам очевидца, сначала он задел воду хвостом, тот отвалился, а потом целиком ушел в воду. Кроме ошибки пилотирования, одна из возможных причин крушения – перегруз (пилот в разговоре с диспетчером называл самолет «тяжелым») и нарушение центровки веса.

Сейчас поднят на поверхность один из двух «черных ящиков», на расшифровку бортового самописца может уйти несколько недель. Тем временем накануне вся страна вспоминала погибший ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова – этот уникальный культурный феномен, «поющее оружие Кремля». Именно их исполнение государственного гимна мы слышим с наступлением Нового года.

Про Турцию. Новым послом России в Анкаре может стать Михаил Бабич, ныне – полпред президента в Приволжском федеральном округе. Ранее его уже пытались назначить послом в Киеве, но Украина отказывается принимать российского посла. Теперь вот «командировка» в Турцию. Специалисты удивлены, что должность погибшего Андрея Карлова получил не дипломат.

Про Францию. Глава МИД Израиля открыто призвал евреев переезжать из Франции в Израиль, об этом сообщает газета Haaretz. Дело в том, что Франция готова активно вмешаться в палестино-израильский конфликт, и 15 января в Париже должны собраться представители 70 государств. Израиль опасается, что Совет Безопасности ООН может принять решение о вмешательстве в конфликт, используя последние дни президентства Барака Обамы (он остается на посту до 20 января).

Петербург. Что-то странное с «Зенит–ареной». Дело в том, что накануне ее вроде как должны были сдать в эксплуатацию и подписать соответствующие документы. Обещали сделать к вечеру понедельника. В итоге стало ясно, что сроки сдачи опять перенесены - на конец марта. А с нынешним подрядчиком – «Метростроем» - заключен еще один контракт почти на миллиард рублей. Георгий Полтавченко уже пламенно обещал наказать всех, кто «нагрел руки» на строительстве стадиона.

А еще у нас сильный ветер, дамбу закрывают из-за угрозы наводнения. И вдруг пошел снег. Новогоднего вам настроения, друзья!