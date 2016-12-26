Ту-154 и Джордж Майкл

Непростой понедельник начинаем со страшной новости выходных. В ночь на 25 декабря над Черным морем сразу после вылета из Адлера разбился Ту-154 Минобороны РФ, следовавший в Сирию. На борту было 92 человека, в том числе основной состав ансамбля песни и пляски им. Александрова, Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, съемочные группы ряда телеканалов, артистки балета. К утру 26 декабря обнаружено 11 тел погибших, они уже доставлены в Москву. Фюзеляж и «черные ящики» пока не найдены, вероятно, они ушли глубоко на дно. Нынешний понедельник объявлен днем траура в России и Белоруссии, отменен ряд увеселительных мероприятий. Свои соболезнования выражают государственные лидеры и рядовые граждане. Основной причиной крушения называют техническую неисправность или ошибку пилота, теракт не рассматривается. Представители Минобороны заявили СМИ, что в Адлер самолет прибыл для дозаправки, и в аэропорту на его борт поднимались только таможенники и пограничники.

Еще одна внезапная и трагичная новость – в рождественские выходные в Великобритании умер Джордж Майкл. Певцу было 53 года, он скончался в своем доме в деревне Горинг-он-Тэмз, графство Оксфордшир северо-западнее Лондона. Родные певца сообщили его менеджеру Майклу Липману, что артист, вероятно, умер во сне. Его кончина стала внезапной, возможной причиной называют сердечную недостаточность. Майкл был крайне успешным исполнителем, создавшим немало хитов, в том числе «Freedom» и «Last Christmas». Соболезнуем всем поклонникам.

Но давайте о том, как жить дальше. Постпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что во всем вверенном ему округе запретят продажу непитьевых спиртосодержащих продуктов. После истории с «Боярышником» мера более чем актуальна, тем более скоро новогодние праздники. Накануне стало известно о нескольких случаях отравления в Оренбурге. Надеемся, у власти хватит рвения и ресурсов в январские праздники контролировать оборот суррогата.

Петербург. В связи с трауром отменили новогоднее шоу на Дворцовой площади. Медиасфера вспоминает двух петербургских журналистов, погибших на Ту-154. Антон Губанков, с 2008 по 2011 год возглавлял городской комитет по культуре, летел в Сирию в статусе директора департамента культуры Минобороны. Корреспондент Дмитрий Рунков был в составе съемочной группы «Первого канала», а ранее работал на телеканале «Санкт-Петербург». Соболезнуем родным и близким.

А еще сегодня обещают сильный юго-западный ветер, будьте внимательны, одевайтесь теплее. И хорошего дня!