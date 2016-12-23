Дочка Трампа, французские мусульмане и недовольство королевы

Итак, пятница! Начнем ее с Трампа. Утром 22 декабря дочь нового президента США Иванка отправилась на рождественские каникулы с мужем и тремя детьми, полетев рейсом авиакомпании JetBlue. На борту к ней подошел «агрессивный гомосексуалист», противник президентства Трампа. Он спросил, почему дочь Трампа летит обычным рейсом, а не частным самолетом. Как выяснили американские СМИ, это был адвокат из Бруклина Дэниэл Дженнингс Гольдштейн. Иванка не обратила внимания на неадекватное поведение мужчины, после чего его выпроводили из салона.

Геополитика. Накануне на расширенном заседании коллегии Минобороны Владимир Путин заявил, что сегодня Россия может противостоять любому агрессору. Цитата быстро разлетелась по рунету и миру, прибыл и отклик официального представителя Госдепа США Джона Кирби. Он объявил, что едва ли на Земле когда-то была армия «столь же обороноспособная, умная и сильная, как Вооруженные силы США сейчас». Наверное, следующий вопрос по этой больной теме зададут Владимиру Путину в ходе его большой ежегодной пресс-конференции, которая вот-вот начнется. Мы, кстати, ведем онлайн-трансляцию.

Про Brexit. В СМИ просочились слухи о недовольстве Елизаветы II новым премьер-министром Терезой Мэй. Как сообщает Times со ссылкой на анонимный источник, близкий к монаршей семье, на встрече с королевой в сентябре в шотландском замке Мэй не стала говорить о подробностях процедуры Brexit. На вопрос королевы она якобы ответила своей фирменной фразой: «Brexit значит Brexit».

Тем временем в Европе. Французское общество не знает, что делать с Рождеством (вернее, с его символами – елками, Санта Клаусами, яслями Христа на улицах и в витринах магазинов). Дело в том, что огромное количество прибывших мигрантов-мусульман якобы выступают против рождественских украшений (как тут не вспомнить оскорбление чувств верующих). Часть французов при этом уверены, что, дабы не травмировать мусульман, действительно не стоит выставлять напоказ рождественскую атрибутику, однако значительная часть общества намерена отстаивать традиционные украшения. То ли дело у нас – и ели, и огоньки к Новому году, который вполне себе светский праздник.

К слову, про праздники. Московская мэрия решила запретить продажу алкоголя во всех местах проведения массовых мероприятий в период новогодних праздников. Под запрет попал крепкий алкоголь, пиво, «прохладительные напитки в стеклянной таре». Хочется добавить, чтобы не забыли запретить «Боярышник».

Ппосле Иркутской трагедии во многих городах, и в Петербурге тоже, прошли рейды по выявлению контрафактного и суррогатного алкоголя. Перед праздниками его достаточно на прилавках, будьте внимательны.

И да, это последние выходные перед новогодними праздниками, не забудьте сделать все, что собирались! Хорошего дня.