  • 23 Декабрь 2016
USD 23.12.2016 60.8641 -0.2451
USD ММВБ 11:17 60.94340  
EUR 23.12.2016 63.5604 -0.0482
EUR ММВБ 11:17 63.6250  
Нефть($) .. +
Нефть(p) .. 0.00 +0.00

Дочка Трампа, французские мусульмане и недовольство королевы

Автор:

Елизавета II
© Фото: jewellerymag.ru

Темы дня

Елизевета II "разочарована" новым премьер-министром.

По теме

Итак, пятница! Начнем ее с Трампа. Утром 22 декабря дочь нового президента США Иванка отправилась на рождественские каникулы с мужем и тремя детьми, полетев рейсом авиакомпании JetBlue. На борту к ней подошел «агрессивный гомосексуалист», противник президентства Трампа. Он спросил, почему дочь Трампа летит обычным рейсом, а не частным самолетом. Как выяснили американские СМИ, это был адвокат из Бруклина Дэниэл Дженнингс Гольдштейн. Иванка не обратила внимания на неадекватное поведение мужчины, после чего его выпроводили из салона.

Геополитика. Накануне на расширенном заседании коллегии Минобороны Владимир Путин заявил, что сегодня Россия может противостоять любому агрессору. Цитата быстро разлетелась по рунету и миру, прибыл и отклик официального представителя Госдепа США Джона Кирби. Он объявил, что едва ли на Земле когда-то была армия «столь же обороноспособная, умная и сильная, как Вооруженные силы США сейчас». Наверное, следующий вопрос по этой больной теме зададут Владимиру Путину в ходе его большой ежегодной пресс-конференции, которая вот-вот начнется. Мы, кстати, ведем онлайн-трансляцию

Про Brexit. В СМИ просочились слухи о недовольстве Елизаветы II новым премьер-министром Терезой Мэй. Как сообщает Times со ссылкой на анонимный источник, близкий к монаршей семье, на встрече с королевой в сентябре в шотландском замке Мэй не стала говорить о подробностях процедуры Brexit. На вопрос королевы она якобы ответила своей фирменной фразой: «Brexit значит Brexit».

Тем временем в Европе. Французское общество не знает, что делать с Рождеством (вернее, с его символами – елками, Санта Клаусами, яслями Христа на улицах и в витринах магазинов). Дело в том, что огромное количество прибывших мигрантов-мусульман якобы выступают против рождественских украшений (как тут не вспомнить оскорбление чувств верующих). Часть французов при этом уверены, что, дабы не травмировать мусульман, действительно не стоит выставлять напоказ рождественскую атрибутику, однако значительная часть общества намерена отстаивать традиционные украшения. То ли дело у нас – и ели, и огоньки к Новому году, который вполне себе светский праздник.

К слову, про праздники. Московская мэрия решила запретить продажу алкоголя во всех местах проведения массовых мероприятий в период новогодних праздников. Под запрет попал крепкий алкоголь, пиво, «прохладительные напитки в стеклянной таре». Хочется добавить, чтобы не забыли запретить «Боярышник».

Ппосле Иркутской трагедии во многих городах, и в Петербурге тоже, прошли рейды по выявлению контрафактного и суррогатного алкоголя. Перед праздниками его достаточно на прилавках, будьте внимательны.

И да, это последние выходные перед новогодними праздниками, не забудьте сделать все, что собирались! Хорошего дня.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    все блоги

    Лучшее в Петербурге

    Кто быстрее - хаски или лайки: где вблизи Петербурга покататься на собачьих упряжках

    Очаровательные «мишки» самоеды, всеми любимые красавцы хаски, якутские лайки - «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где пообщаться с добрейшими животными, получить восторг от скорости, а также сделать яркие фотографии.

    читать далее →

    Пряников и зрелищ: новогодние ярмарки в Петербурге

    Выпить глинтвейна, прокатиться на коньках, отведать заморских кушаний, купить елочные украшения и подарки на Новый год - рассказываем, как зарядиться новогодним настроением и встретить праздник с улыбкой до ушей.

    читать далее →

    Новогодний Петербург: места для праздничных фотографий

    С приближением Нового года Петербург становится еще более волшебным и праздничным. На улицах и площадях города появляется множество гирлянд и украшений, которые переносят горожан в сказку. "Санкт-Петербург.ру" выбрал десять красивых мест, где можно сделать новогодние фотографии и запечатлеть волшебные мгновения.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    «Огненное министерство»: кто и как борется с пожарами

    «Санкт-Петербург.ру» узнал, как становятся пожарными и из чего состоит настоящая мужская работа.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Жизнь на скоростях: 1000 и одно удовольствие использования высокоскоростного интернета

    Креативный директор «Санкт-Петербург.ру» Юрий Строфилов вместе с компанией «МегаФон» тестируют LTE Advanced на Iphone 7.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим: экскурс в историю петербургских кладбищ

    Образы, украшающие надгробия, практически никогда не являются просто декором, а имеют сакральный смысл. Прогуляемся же по старым петербургским погостам, послушаем, о чем поведают камни.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    21.12.16
    Сравнительный анализ часовых мастерских и сервисных центров для ремонта дорогих часов в Санкт-Петербурге.
    21.12.16
    Самый быстрый способ спланировать отпуск в Стамбуле
    14.12.16
    Современный квартирный переезд: что можно ожидать, кроме доставки?
    12.12.16
    Применение мясокостной муки
    09.12.16
    Зарабатывайте с salesprocessing.ru
    05.12.16
    Способы инвестирования денег
    01.12.16
    Квартиры с отделкой в новом жилом комплексе «Эстет»
    01.12.16
    Осетинские пироги в Санкт-Петербурге: доставка вкусной продукции!

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2016. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой