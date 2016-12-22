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Том Хэнкс, норвежский биатлон и Коломойский

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© Фото: domashniirestoran.ru

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Том Хэнкс сделал селфи с селфи поклонницы.

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Четверг начнем с Украины. Дело в том, что государство купило «ПриватБанк» Игоря Коломойского – самый распространенный и технологически продвинутый банк страны. В сети и раньше ходили слухи о «национализации активов» бизнесмена, однако все предполагали, что киевские власти предоставят банку кредит для поддержания ликвидности (по данным СМИ, капитал банка стал отрицательным, что и побудило к национализации). Остается добавить для клиентов банка: «Ну вы держитесь там» (мы тут, кстати, составили сборник лучших цитат уходящего года).

Про боярышник. Общее число погибших от суррогата, по данным Минздрава Иркутской области, 72 человека. Как сообщают журналистам в Иркутске, всего пострадали 117 человек, 36 находятся на лечении в стационаре. Друзья, будьте внимательны.

Тем временем в Тюмени. В марте там должен был пройти этап Кубка мира по биатлону – мероприятие для нас почетное. Однако накануне о бойкоте соревнований объявили британские и чешские спортсмены, а теперь к ним присоединились главные лыжники мира – норвежцы. Последние вовсе написали в Международный союз биатлонистов письмо с просьбой отменить все соревнования в России, «пока борьба с допингом в этой стране не будет соответствовать требованиям ВАДА». И это говорят норвежцы, у которых в сборной – одни «астматики». Впрочем, все равно обидно.

Главная новость утра – в Москве на станции «Коломенское» взорвался газовый баллон. Инцидент произошел в 09:20 в вестибюле, происшествие классифицируют как неосторожное обращение рабочих с газом при сварочных работах. Пострадали шесть человек.

Про Берлин. Прокуратура Германии объявила в розыск 24-летнего тунисца Аниса Амри, который был за рулем того самого грузовика, что врезался в рождественскую ярмарку в центре Берлина. Чуть раньше его отпустили из-за недостатка улик. Теперь за информацию о беженце обещают 100 тыс. евро.

Дональд Трамп не забыл пропиариться на этом – от заметил, что теракт в Берлине свидетельствует о его правильном видении миграционной политики. Кроме того, Трамп, по данным некоторых изданий, действительно серьезно ужесточает режим въезда в США для беженцев.

Том Хэнкс. Он прислал поклоннице из Торонто селфи с ее селфи. Дело в том, что девушка поспорила с друзьями, кто быстрее получит фото с Хэнксом. Быстро сделала селфи, отправила актеру с соответствующим письмом. Через три недели Хэнкс ответил, также написав письмо. Милота.

Петербург. Появился прогноз на Новый год – в городе обещают снег и дождь. В общем, как всегда. Хорошего вам дня, друзья!

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