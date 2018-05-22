Контрсанкции, Ройзман и марихуана

Солнечный вторник начнем новостей о футболе. Накануне британский таблоид Daily Star опубликовал анонимный комментарий члена фанатской группировки Smoggies Elite о подготовке к поездке в Россию на ЧМ. Интересные вещи обещает: «Есть 50-60-летие фанаты, которые сходят с ума. Они не могут дождаться начала чемпионата мира. Это будет третья мировая война. И четвертая, пятая, шестая и даже седьмая», – говорит фанат. Интересно, английских фанатов будут отправлять пачками в автозаки, как участников какого-нибудь митинга?

Главная новость внутренней политики: сегодня утром подал в отставку мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Ройзмана на этот посты выбрали горожане, а 3 апреля правительство Свердловской области (с которым «народный» мэр был не в лучших отношениях) приняло закон об отмене прямых выборов мэра. Для того, чтобы формально завершить и узаконить смену процедуры, нужно было внести изменения в устав города. Сделать это должен был сам Ройзман, но он отказался, сразу после чего объявил, что вообще уходит в отставку.

«Поправки в Устав Екатеринбурга в связи с отменой прямых выборов мэра – прямой обман жителей и предательство интересов города. Не стану в этом участвовать. Подал в отставку», – проинформировал Ройзман в соцсетях. Мэр Екатеринбурга был, возможно, самым народным из «народных» избранников в регионах, его победа на выборах городского головы несколько лет назад для многих стала лучиком надежды по части внутренней политики. Ройзман, например, был на улице с протестующими во время несогласованного митинга 5 мая этого года.

Госдума приняла закон о контрсанкциях. Да-да, тот самый документ, где изначально был прописан запрет на ввоз лекарственных препаратов из США. Конкретные формулировки и запреты из текста убрали, но в итоге закон сформулирован так, что попасть под его действие может практически что угодно. Отдельно прописанного ограничения по лекарствам там как не было, так и нет. Не болейте.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио попросил полицию престать арестовывать людей за курение марихуаны в общественных местах. Он отмечает, что в результате арестов каждого незадачливого любителя «травки» отделения полиции переполнены. По мнению мэра, достаточно просто вручить гражданину (или не гражданину, если у человека еще нет паспорта США) повестку в суд.

Вернемся в родные края. В городе Березовском Кемеровской области два парня 15 и 20 лет отправились в лес собирать черемшу. Через некоторое время они поняли, что заблудились, но позвонить в экстренные службы и попросить помощи не смогли: в лесу просто не было связи. Вскоре за юношами погнался медведь, спасаясь от которого, они забрались на дерево, и тут, о чудо, у одного из них телефон поймал сеть. Они позвонили спасателям, всю ночь при содействии десятков людей шли поиски. Ребят нашли к утру: они вышли из леса у одной из деревень, грелись у костра, спали по очереди и ели ту самую черемшу. Берегите себя.

В Петербурге в Боткинскую больницу попали шесть сотрудников Мариинского театра. Ранее за медицинской помощью из-за плохого самочувствия обратились более десяти работников театра, но в серьезной ситуации оказались шестеро, в том числе один из работников, по данным «Фонтанки», находится в реанимации. Причиной ухудшения здоровья называют питание в столовой «Мариинки». Будьте внимательны к себе и близким, хорошего вам дня!