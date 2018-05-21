Букет раздора и свадьба принца

Понедельник, и за выходные много чего произошло! Во-первых, в Петербурге успешно завершилась очередная «Ночь музеев». Акция год от года становится масштабнее, организаторы проявляют все больше креатива и заботы о гостях. Наш красочный рассказ про ночь – здесь.

Во-вторых, в Копенгагене завершился Чемпионат мира по хоккею: в финальном матче сыграли Швеция и Швейцария. Как только комментаторы не называли команду Швейцарии: и «банкирами», и «сыроварами», но эти парни сначала обыграли Канаду, а потом вышли в финал и показали крутой, скоростной, острый хоккей и морально однозначно доминировали на льду. Но три полных периода с 20-минутным овертаймом не выявили победителя (счет был 2:2), а в серии буллитов шведы оказались сильнее. Итого: Швеция взяла «золото» второй ЧМ подряд, Швейцария красиво вписалась в элиту мирового хоккея, Россия и Канада остались без медалей.

В-третьих, многие с умилением смотрели трансляцию из британского городка Виндзор, где 19 мая принц Гарри женился на Меган Маркл. В сети уже тонны обсуждений платья невесты, несколько пикантной ситуации с приглашением всех значимых бывших девушек Гарри и неоднозначным «выступлением» приглашенного священника из США, который своей эмоциональностью взбудоражил чинную церемонию в неоготической капелле. В общем, не будем пускаться в сплетни, молодым – совет да любовь.

Новости большой политики. В пятницу, 18 мая Ангела Меркель встретилась в Сочи с Владимиром Путиным, и немецкие СМИ несколько скандализировали визит канцлера к российскому лидеру. Дело в том, что при встрече Путин подарил Меркель букет цветов – белых, нежно-розовых и персиковых роз (у самой Меган Маркл такого не было!) Канцлер вроде бы не была против, но немецкие таблоиды сочли, что это унизительный жест, ибо он подчеркивает, что Меркель – женщина, а государственным лидерам якобы стоит здороваться исключительно рукопожатием. В российских СМИ вовсю дают комментарии флористы (!), рассказывая, что такие нежные оттенки роз символизируют чистоту, мир и достижение согласия. Обсуждали лидеры ситуацию в Сирии и Украине, а также выход США из ядерной сделки с Ираном.

Еще одна новость от зарубежных коллег. По данным британского издания The Bell, власти страны не продлили визу Роману Абрамовичу (пауза для злорадного смеха, если такой есть). У Абрамовича была инвестиционная виза, которую дают после миллионных вложений в экономику страны. По данным британцев, предыдущая виза у бизнесмена закончилась около трех недель назад, а новую ему пока не дали. Поэтому он и не присутствовал на матче Кубка Англии, где его «Челси» играл с «Манчестер Юнайтед».

В Петербурге по-прежнему на удивление тепло: не пропускайте эти радостные деньки. Хорошего дня, друзья!