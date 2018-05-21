  • 21 Май 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 19:19 61.6160  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 19:19 72.5160  
Нефть($) 21.05.2018 78.87 0.49
Нефть(p) 21.05.2018 4946.32 -7.39

Букет раздора и свадьба принца

Автор:

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
© Фото: Reuters

Темы дня

И финал ЧМ по хоккею в Копенгагене.

По теме

Понедельник, и за выходные много чего произошло! Во-первых, в Петербурге успешно завершилась очередная «Ночь музеев». Акция год от года становится масштабнее, организаторы проявляют все больше креатива и заботы о гостях. Наш красочный рассказ про ночь – здесь.

Во-вторых, в Копенгагене завершился Чемпионат мира по хоккею: в финальном матче сыграли Швеция и Швейцария. Как только комментаторы не называли команду Швейцарии: и «банкирами», и «сыроварами», но эти парни сначала обыграли Канаду, а потом вышли в финал и показали крутой, скоростной, острый хоккей и морально однозначно доминировали на льду. Но три полных периода с 20-минутным овертаймом не выявили победителя (счет был 2:2), а в серии буллитов шведы оказались сильнее. Итого: Швеция взяла «золото» второй ЧМ подряд, Швейцария красиво вписалась в элиту мирового хоккея, Россия и Канада остались без медалей.

В-третьих, многие с умилением смотрели трансляцию из британского городка Виндзор, где 19 мая принц Гарри женился на Меган Маркл. В сети уже тонны обсуждений платья невесты, несколько пикантной ситуации с приглашением всех значимых бывших девушек Гарри и неоднозначным «выступлением» приглашенного священника из США, который своей эмоциональностью взбудоражил чинную церемонию в неоготической капелле. В общем, не будем пускаться в сплетни, молодым – совет да любовь.

Новости большой политики. В пятницу, 18 мая Ангела Меркель встретилась в Сочи с Владимиром Путиным, и немецкие СМИ несколько скандализировали визит канцлера к российскому лидеру. Дело в том, что при встрече Путин подарил Меркель букет цветов – белых, нежно-розовых и персиковых роз (у самой Меган Маркл такого не было!) Канцлер вроде бы не была против, но немецкие таблоиды сочли, что это унизительный жест, ибо он подчеркивает, что Меркель – женщина, а государственным лидерам якобы стоит здороваться исключительно рукопожатием. В российских СМИ вовсю дают комментарии флористы (!), рассказывая, что такие нежные оттенки роз символизируют чистоту, мир и достижение согласия. Обсуждали лидеры ситуацию в Сирии и Украине, а также выход США из ядерной сделки с Ираном.

Еще одна новость от зарубежных коллег. По данным британского издания The Bell, власти страны не продлили визу Роману Абрамовичу (пауза для злорадного смеха, если такой есть). У Абрамовича была инвестиционная виза, которую дают после миллионных вложений в экономику страны. По данным британцев, предыдущая виза у бизнесмена закончилась около трех недель назад, а новую ему пока не дали. Поэтому он и не присутствовал на матче Кубка Англии, где его «Челси» играл с «Манчестер Юнайтед».

В Петербурге по-прежнему на удивление тепло: не пропускайте эти радостные деньки. Хорошего дня, друзья!

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    все блоги
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 мест Петербурга, где подают прохладительные безалкогольные коктейли

    Огуречный лимонад, милк-шейки, свежевыжатый сок и другие напитки – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где освежиться в жаркую погоду.

    читать далее →

    Куда в Петербурге и окрестностях отправиться на шашлыки

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как не нарушить закон, устраивая пикник на природе.

    читать далее →

    Пока все цветет: лучшие сады для фотосессии в Петербурге

    Старые, молодые, в центре и на окраине – портал «Санкт-Петербург.ру» нашел самые яркие сады в Северной столице, где можно не только подышать свежим воздухом и полюбоваться красотой, но и сделать отличные фотографии.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как пережить аномальную жару в Петербурге: советы спасателей

    МЧС советует меньше бывать на улице и не утруждать себя физическими нагрузками.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

    Актеры, музыканты, режиссеры, политики – самые известные захоронения последних лет в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    21.05.18
    Чем заняться студенту летом в Санкт-Петербурге
    21.05.18
    Корея, российская криптовалюта Tkeycoin и сделка на миллионы долларов
    18.05.18
    Новинки, которые стоит посмотреть на выходных или в свободное время
    17.05.18
    Маленькая страна с открытой экономикой: бельгийская логистическая компания «Алерс» отмечает 25-летие на российском рынке
    14.05.18
    «Билайн» говорит «Welcome!» болельщикам Чемпионата мира по футболу
    08.05.18
    Доставка цветов по Санкт-Петербургу
    08.05.18
    Правильные коттеджи – только у «Good Village»
    04.05.18
    Магазин серверов

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram