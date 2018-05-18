Хоккей, нефть и дальневосточная ипотека

Пятница! Начнем с новостей спорта. Накануне вечером наша сборная по хоккею уступила Канаде в овертайме четвертьфинального матча ЧМ в Копенгагене (счет 4:5 ОТ). Впервые за несколько сезонов мы уезжаем с мирового первенства без медалей, но также впервые за долгое время было интересно (и не стыдно) смотреть матч россиян с североамериканцами. Яркая, мощная, драматичная игра – многие вспомнили легендарный финал ЧМ в Квебеке 2008 года, только тогда в овертайме забили мы, и выиграли турнир. Пожалуй, лучше такой четвертьфинал, чем невразумительно выигранный у сборной Латвии. Представители ФХР пытаются «подсластить пилюлю», говоря, что удаление Кирилла Капризова в овертайме и роковой расклад три на четыре были неочевидным и даже ошибочным решением арбитров, но мы предлагаем не валить все на судейство, а пожелать национальной команде расти дальше (потому как есть куда).

Информация для тех, кто любит и практикует гражданскую активность. В Госдуму внесли законопроект об ответственности за, внимание, «злоупотребление правом на проведение митингов». Предполагается, что организаторов обяжут платить штраф (до 25 тыс. рублей для физических лиц) за подачу уведомления о проведении массового мероприятия без цели, либо с нарушениями (например, с несоблюдением сроков уведомления). Чтобы ты был виноват еще до того, как вышел с плакатом (или без) на улицу.

Но есть и хорошие новости – нефть (Brent) впервые за более чем трехлетний срок подорожала до 80 долларов за баррель. Может, цены еще поднажмут, и не надо будет в России поднимать пенсионный возраст выше средней продолжительности жизни?

Кроме того, вдруг вы всегда (или когда-то) мечтали переехать на Восток. Правительство Сахалинской области объявило, что на Курилах построят жилье, приобрести которое можно с нулевой ипотекой. Речь идет о застройке острова Итуруп. По информации местных властей, там уже возводят многоквартирные дома и индивидуальное жилье. Ну, осталось найти на Курилах всю остальную инфраструктуру (места работы, учебы и так далее), и будет совсем хорошо.

Хорошие новости для тех, кто часто путешествует между Северной и, скажем так, Южной столицей России. В «Сапсане» теперь можно купить карточки «Тройка-Подорожник», правда, обойдется она в 850 рублей. 250 рублей вы отдадите за саму карточку, и по 300 рублей вам автоматически положат на два электронных кошелька – на московскую «Тройку» и петербургский «Подорожник», чтобы вы могли сразу с поезда бежать в метро или любой другой транспорт, минуя очереди в кассы. Удобно.

Чудо чудное для петербуржцев – «фонарик» Исаакиевского собора освободили от лесов. Сегодня обещают дождь и грозу, а в выходные и вовсе более прохладную погоду, так что успейте порадоваться теплу, пока не грянуло! Хорошего дня, друзья.