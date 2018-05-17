Соблазнение по-аргентински и несмешные истории

Солнечный четверг мы начнем с новостей о Федерации футбола Аргентины. Организация собрала тренеров, журналистов и всех специалистов, которые поедут на ЧМ по футболу в Россию, чтобы раздать соответствующие методички, которые назывались «Русский язык и культура».

Это, конечно, прекрасная идея, но выяснилось, что в брошюре есть отдельный раздел с руководством по соблазнению русских девушек. По мнению аргентинских специалистов, все русские женщины прекрасны, а еще они не любят, когда мужчина говорит только о себе. При этом ее обязательно нужно заинтересовать (а также уважать ее взгляды и мнения, и все такое прочее). В общем, на мероприятии были женщины, которые, мягко говоря, негодующе отозвались о поездке на ЧМ как об опыте чисто мужского секс-туризма. Федерация уже извинилась за этот текст, а соответствующие страницы убрали из брошюры. Также официальные лица Федерации принесли извинения всем, кого оскорбил этот «параграф», который вообще вошел в текст якобы по ошибке.

Феерическая история из США. 15 мая газета The Washington Examiner вышла с колонкой журналиста Тома Рогана «Украина должна взорвать Крымский мост Путина». Таким образом, по мнению автора, украинцы покажут, что не смирятся с «экспансией» России. Надо ли говорить, что даже либеральная российская публика не оценила статью, потому что это вообще-то открытый призыв к массовому убийству. Ирония и эпатаж неотделимы от прессы, но настолько перегибать палку – нехорошо. На официальном уровне наше посольство в США посчитало публикацию попыткой ухудшить отношения между Россией и Украиной (куда уж).

Рубрика «новости великой державы». Центр стратегических разработок передал обновленному правительству данные, на основании которых в России, вероятно, поднимут пенсионный возраст. Сейчас он составляет 55 лет для женщин и 60 – для мужчин, а будет, скорее всего, 60 – для женщин и 65 – для мужчин. А теперь, как говорится, сравните эти цифры со средней продолжительностью жизни в нашей стране.

Не самые очевидные новости из Великобритании. Там организаторы премии Вудхауса (вручается ежегодно за лучшую юмористическую книгу на английском языке) решили в этом году не давать ее никому. Как пояснили представители жюри, ни один из 62 романов, предложенных к рассмотрению, не вызвал у них громкого единодушного смеха – проще говоря, некоторые тексты были забавными, но никак не смешными. Тогда было решено сохранить высокие стандарты и не вручать премию «лучшему из худших», так сказать. Кажется, британцам не смешно на фоне Brexit (или еще чего).

В Петербурге до выходных будет тепло, в субботу, по предварительному прогнозу, вновь похолодает до 13-14 градусов, и пойдет дождь. Так что ловим солнечные минуты. Хорошего дня, друзья!