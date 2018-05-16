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Белки-летяги и продуктовые карточки

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Белка-летяга
© Фото: ogirk.ru

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Гордимся Крымским мостом и негодуем из-за продуктовых карточек.

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В середине недели – новости великой державы. Российский Минпромторг подготовил законопроект о введении продовольственных карточек. Об этом сообщил глава ведомства Виктор Евтухов. «Вопрос находится на стадии обсуждения. Мы подготовили законопроект, дальше уже будут приниматься какие-то решения», – заявил Евтухов. Систему карточек министерство намерено ввести к 2019 году. Она предполагает перевод на банковские карты малоимущих людей денег на покупку продуктов. Предполагается, что такая программа обойдется бюджету в сумму от 15 до 300 млрд рублей. Если уже даже министерство выступает с инициативой, страшно представить, сколько миллионов людей в России реально находятся за чертой бедности.

Сегодня открыли движение легковых авто и общественного транспорта по Крымскому (Керченскому) мосту. Первым по нему проехал еще вчера, понятное дело, президент – шестнадцать минут Владимир Путин управлял «КамАзом», пересекавшим переправу. В числе первых уже сегодня по мосту проехала официальный представитель МИД Мария Захарова, отметив, что ее очень впечатлила поездка. В основном же мостом пользуются, понятное дело, жители Кубани и Крыма. Осталось дождаться, когда возведут железнодорожные пролеты. Крымский мост планировали построить еще до революции, затем (несколько раз) в советское время, и только сейчас этот уникальный инженерный проект удалось реализовать. Он уже стал самым длинным мостом в Европе.

Новости спорта. Наша сборная по хоккею накануне вечером проиграла команде Швеции со счетом 1 – 3 в последнем матче группового этапа, завтра вечером у нас четвертьфинал, барабанная дробь, со сборной Канады (а шведы вышли на Латвию). Эксперты отмечают, что канадская команда не то чтобы невероятно крута на этом турнире, но среди российских болельщиков такое противостояние принято считать историческим. Смотреть наверняка будет интересно, так как обе сборные традиционно играют в атакующий хоккей со всеми возможными на льду хоккейными спецэффектами и креативом.

Новости соседей. В Хельсинки сделают специальный «переход» через трассу Метсялянтие для белок-летяг. Дорога проходит через центральный парк столицы Суоми. Выяснилось, что из-за переноса линий электропередач белки-летяги, которые могут пересекать расстояние в 60 метров по воздуху, не могут полноценно перемещаться (а в парке вокруг трассы сразу несколько мест гнездования белок). В итоге для них поставят специальные столбы и опоры, создав «путь» для комфортного перемещения. В Финляндии законодательно охраняют белок-летяг, и разорение их гнезд считается преступлением.

В Петербурге лето сбавило обороты – сегодня у нас дождик. Но по-прежнему относительно тепло, уже завтра снова обещают солнечную погоду. Хорошего дня, друзья!

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