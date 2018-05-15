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Крымский мост и добрый рэпер

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Строительство Крымского моста
© Фото: Владимир Аносов / РГ

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Сегодня откроют переправу!

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Вторник! И начнем с новостей спорта. Сборная России по хоккею обеспечила себе выход в плей-офф Чемпионата мира, а также обыграла Словакию со счетом 4:0 (комментаторы радовались, что удалось «отомстить» за единственное поражение на Олимпиаде, которое как раз было от словаков на групповом этапе). Мало кого смущает, что две последних шайбы мы забросили в пустые ворота на 59 и 60 минуте матча соответственно.

Сегодня, 15 мая, вечером нашу сборную ждет во многом решающий матч со сборной Швеции, от него будет зависеть, как распределятся первое и второе места в группе А. Занявший первое место рискует в первом же матче плей-офф попасть на сборную Канады, и в таких ситуациях, как показывает опыт, шведы ведут себя прагматично – даже если для стратегического успеха на турнире нужно поражение в конкретной встрече.

В США несколько сотрудников Google уволились из корпорации из-за сотрудничества с американским Минобороны по разработке искусственного интеллекта. Проект называется Maven, он предполагает создание «умных» дронов.

Но есть и хорошие новости: из кофейни Joe Van Gogh, что у университете Дьюка в Северной Каролине в начале мая уволили двух бариста за то, что они на рабочем месте слушали песню рэпера Янг Дольфа. Это услышал ректор университета и посчитал текст трека непристойным. Артист узнал о ситуации, после чего пригласил поклонников бесплатно на свой концерт, а по ходу выступления позвал их на сцену и сказал, что подарит им 20 тыс. долларов, чтобы они могли жить, пока не найдут новую работу. Хорошие вещи тоже случаются.

На сайте Кремля появилось сообщение о том, что Владимир Путин сегодня примет участие в открытии Крымского моста. Странное дело, мы последнее время мало что слышали об этом проекте, а многие считали, что это будет обычный российский долгострой (привет, стадион!), но на фоне медийной тишины мост, кажется, быстренько построили. Во всяком случае, завтра утром по нему откроют движение. Мы искренне рады за жителей Крыма и всех, кто ездит на полуостров, все-таки мост куда удобнее паромной переправы.

В Петербурге продолжаются температурные рекорды: например, сегодня синоптики обещают +30 градусов. Нам и самим сложно поверить, а надо ведь еще порадоваться успеть. Правда, из-за отсутствия ветра в городе стало очень пыльно (что многие заметили), надеемся, коммунальные службы не будут просто ждать дождя, а начнут тоже убирать пыль. Хорошего дня, друзья!

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