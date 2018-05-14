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Израильские песни, грузинские полицейские и жара

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Грузинская полиция
© Фото: wikiway.com

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Коротко о том, что случилось, пока все отдыхали и радовались солнышку.

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В этот теплый и солнечный понедельник начнем с «Евровидения». Если даже вам это неинтересно, согласитесь, забавно: конкурс Европейского радиовещательного союза выиграла представительница Израиля Нетта Барзилай с песней «Toy». Певица была активисткой движения #MeToo против насилия над женщинами и заметно оторвалась по количеству голосов от представителей Кипра и Австрии, занявших соответственно второе и третье места.

В Тбилиси прошли акции протеста. Причиной их послужил антинаркотический рейд местной полиции по столичным клубам в ночь на 12 мая. Стражи порядка ворвались в клубы «Басиани» и «Галерея», действуя при этом очень жестко. Местных возмутил характер проведения рейда, и уже 13 мая они собрались в центре города, чтобы выказать свой протест.

В Грузии большое количество сторонников декриминализации употребления наркотиков, но есть и ультраправые активисты, которые все это считают пропагандой наркотиков и выступают против нее. Грузинская полиция осторожно развела две группы протестующих, чтобы не допустить столкновения, после чего глава МВД Георгий Гахария лично принес извинения за грубость полицейских в клубах при проведении рейда и пообещал рассмотреть все поступившие жалобы. Народные массы благополучно разошлись по домам. Глава МВД, извиняющийся за грубость перед людьми, – это что-то из области фантастики (для россиян).

Госдума РФ рассматривает законопроект о контрсанкциях в отношении США, и там есть важный пункт, который касается очень и очень многих. В законе нет конкретных формулировок, но, кажется, он позволит запретить ввоз западных лекарств и медтехники. Совет по законотворчеству предложил убрать упоминание конкретных сфер, а также разрешать ввоз товаров из США в том случае, если они жизненно необходимы, а их аналоги не производятся в России (качество российских аналогов никто не уточняет).

Благотворительные фонды, среди которых фонд Константина Хабенского и «Подари жизнь», составили обращение главе Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. В тексте они просили не только убрать из законопроекта упоминание об ограничении на ввоз лекарств, но и не допустить включения «лекарственных препаратов, медицинской техники и оборудования, а также медицинских расходных материалов», то есть не только не запретить ввоз лекарств, но и официально разрешить. Ждем, что станет с документом к финальному чтению.

Много новостей Петербурга. Во-первых, город бьет температурные рекорды: такой теплой середины мая у нас не было за всю историю метеонаблюдений. Во-вторых, накануне открыли станцию «Новокрестовская» – правда, в форс-мажорном режиме из-за матча «Зенит» – «СКА-Хабаровск» и всего на девять часов. Прибывшие на новую станцию оценили неработающие эскалаторы, торчащие оголенные провода и остатки гигантских луж. Что, впрочем, не отменяет того, что в целом станция симпатичная. Надеемся, доделают и сдадут в лучшем виде.

Еще про «Зенит» – клуб досрочно расторг контракт с итальянским тренером Роберто Манчини. Сам он говорит, что порывался уйти еще три месяца назад. В кулуарах поговаривают, что в стан сине-бело-голубых может вернуться чуть ли не Дик Адвокат, но официально он на пост тренера не претендует.

Ну и самое главное – в ближайшие дни в Петербурге будет все так же тепло и солнечно. Мы и сами не верим, но прогнозы именно такие. Так что хорошего дня, друзья!

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