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Эмоциональный Иран и горячий шоколад

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Антиамериканская акция в Иране
© Фото: Abedin Tahrkenareh

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И хорошая погода в Петербурге.

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Четверг после праздника! Накануне в Петербурге в акции «Бессмертный полк» на Невском проспекте участвовало, по данным МВД, порядка 1 млн человек. Вечером все, кто хотел, надеемся, добрались до салюта. Как всегда, не обошлось без иностранных гостей на Параде Победы на Красной площади: в этот раз приехали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич.

Тем временем в СМИ разошлась история о ветеране, который попытался подойти к президенту Владимиру Путину. Видео «Первого канала», на котором видно, как охрана президента отталкивает пожилого мужчину в парадной форме, разошлось по соцсетям. Владимир Путин, очевидно, заметив, что что-то не так, сам подошел к ветерану и предложил вместе пройти в Александровский сад. Позднее Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, сказал, что так случайно получилось.

Новости внутренней политики. Парламент Чечни намерен внести в Госдуму законопроект, предполагающий поправку в Конституцию: о том, что президент может избираться на более, чем два срока подряд. В тексте документа уточняется, что основой закона стала инициатива Рамзана Кадырова о продлении полномочий президента больше, чем на два срока. По мнению чеченского лидера, эта мера не будет умалять демократических свобод в России. Позволит гражданам сделать тот выбор, который они хотят, потому что альтернативы Владимиру Путину все равно нет.

Сладкая новость из ближнего зарубежья. В Польше, на дороге между Варшавой и Познанью перевернулся грузовой автомобиль с жидким шоколадом. Местные СМИ сообщают, что водитель не справился с управлением и врезался в ограждение. Он получил травмы и был госпитализирован, но самое интересное в том, что двенадцать тонн шоколада разлились по дороге, и убрать это сладкое счастье очень сложно: шоколад растекается и затвердевает, чтобы поддерживать его в нужном состоянии, приходится поливать дорогу теплой водой. В общем, у польских дорожных служб сегодня веселый день.

О том, как выглядит пиар. В Тегеране накануне прошла пиар-кампания фильма «Дамасское время» о борьбе с террористами в Сирии. Ближе к вечеру актеры фильма пришли в кинотеатр в облике боевиков с криками «Аллах Акбар». Некоторые посетители бросились бежать, а кто-то узнал актеров и стал просить автографы и селфи. В любом случае получился такой спорный маркетинг. Параллельно в иранском парламенте сожгли бумажную копию флага США (под крики «Смерть Америке!») и копии соглашений «ядерной сделки». Ранее США в одностороннем порядке отказались сотрудничать с Ираном в контексте нераспространения ядерного оружия: по мнению Штатов, Иран не прекращал разработок, несмотря на громкие заявления.

В Петербурге в ближайшее время обещают все более теплую и солнечную погоду (да, и в выходные в том числе). Хорошего дня, друзья!

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