Виталий Мутко и армянский рок в оппозиции

Вторник, и начнем с новостей спортивных. Во-первых, как мы рассказывали накануне, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады в женском одиночном фигурном катании Евгения Медведева действительно сменила тренера. Фигуристка приняла решений уйти от самого успешного российского специалиста Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру. Важно, что при этом Медведева продолжит выступать за Россию на международных состязаниях (ранее в СМИ были слухи, что она получит «спортивное гражданство» Армении). Медведева поблагодарила весь тренерский штаб, который работал с ней ранее, за огромный труд и вложенные силы. Брайан Орсер уже сказал, что в группе у Тутберидзе у Евгении «не было права голоса».

Сборная России по хоккею одержала третью победу на групповом этапе Чемпионата мира в Дании. На этот раз наши хоккеисты забили шесть шайб команде Белоруссии, оставив свои ворота «сухими». Тренер белорусов после такого уволился.

Что там в Армении. Сегодня в Ереване вновь выбирают премьер-министра, и поддержать оппозиционера Никола Пашиняна в армянскую столицу прибыл не кто-нибудь, а лидер рок-группы «System of a Down» Серж Танкян (он американец армянского происхождения). В прошлый раз команда была в Армении в 2015 году, тогда они давали концерт на Площади Республики. Танкяна тепло встретили в аэропорту Еревана, позже планируется выступление на митинге на площади: Танкян и Пашинян произнесут речи. Мы будем держать вас в курсе.

Читайте также:

Никол Пашинян: Переломить ситуацию в Армении необходимо нежно

В России накануне объявили кандидатов в новый состав правительства. Судьба беспощадна к Виталию Мутко: с 1997 года он был связан со спортом, а теперь его хотят назначить вице–премьером по строительству (интересно, как там Крымский мост). Когда Дмитрий Медведев об этом объявил, чиновники не смогли сдержать смех даже в официальной обстановке. Зато Мутко впервые за долгое время никак не связан со спортом: ни через премьера, ни через РФС, ни через оргкомитет ЧМ-2018. Курировать культуру и спорт в правительстве предложили Ольге Голодец.

Важная новость для тех, кто увлекается историей и кино. Минобороны в преддверии Дня Победы опубликовало архивные данные о прототипах героев советских фильмов о войне. Речь, в частности, идет о лентах «В небе «ночные ведьмы», «Экипаж машины боевой», «Батальоны просят огня», «Аты-баты, шли солдаты», «Командир счастливой «Щуки» и их героях. Познакомиться с архивными данными можно в специальном разделе сайта Министерства.

Важная новость дня тех, кто остается на День Победы в городе. Мосты в ночь с 9 на 10 мая разводить не будут. 9 мая в городе пройдет традиционная акция «Бессмертный полк». Поздравляем вас, дорогие читатели, и ваших близких с наступающим Днем Победы!

Читайте также:

Со слезами на глазах: как Петербург отметит День Победы