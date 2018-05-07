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Бразильская свадьба, казаки с ОМОНом и скандал в фигурном катании

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Евгения Медведева и Этери Тутберидзе
© Фото: РИА "Новости"

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Бодрое начало рабочей недели.

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Солнечный понедельник! На улице наконец-то весна, сегодня в Кремле – инаугурация Владимира Путина, ну а в выходные по стране прокатилась волна протестов под общим девизом «Он нам не царь». В Москве и Петербурге акции были несогласованные, в обоих столицах – более сотни задержанных, также отличились силовики в Челябинске, задержав порядка 160 человек. В Москве, помимо традиционного ОМОНа, протестующих разгоняли казаки с нагайками, что особо отметили даже иностранные журналисты. Жестокость и сюрреализм. Мы подробно писали об акции в нашем городе – про шествие по Невскому, перекрытую Дворцовую и баррикады из подручных материалов. Если в выходные вам было не до политики – читайте здесь, как все прошло.

В Дании проходит Чемпионат мира по хоккею, и сборная России показала лучший за последние десять лет старт на первенстве. Несмотря на то, что Илья Воробьев (бывший тренер магнитогорского «Металлурга») приступил к обязанностям главного тренера сборной всего несколько недель назад, за первые два матча сборная России забила 14 шайб. Правда, в ворота откровенно слабых сборных Франции и Австрии, но в целом наша команда показывает бодрую и слаженную игру – надеемся, дальше будет только лучше.

Еще одна новость из мира спорта. Помимо хоккея, все профильные СМИ гудят об уходе фигуристки Евгении Медведевой от ведущего в России и в мире тренера в женском одиночном катании Этери Тутберидзе. Все яркие российские фигуристки последних лет – подопечные Тутберидзе. Сама она говорит, что узнала об уходе от нее Медведевой «из новостей», до этого фигуристка просто перестала отвечать на ее звонки и сообщения. Специалисты предполагают, что Медведева уйдет к канадскому специалисту Брайану Орсеру, который тренирует мужчин-одиночников и фигуристку Ю На Ким, также призера Олимпиады. Одной из возможных причин называют «серебро» на ОИ (а не «золото», которого Евгении многие желали). Есть версия, что Евгения также сменит гражданство – правда, не на канадское, а на армянское (ее отец – армянский бизнесмен Арман Бабасян). Но в профессиональном сообществе эту версию отвергают, потому что после смены гражданства спортсмен два года не может выступать на международных соревнованиях, а при нынешней огромной конкуренции среди вчерашних юниоров терять два года вообще опасно.

Мотивирующая история из Бразилии. В штате Сан-Паулу невеста должна была прибыть на свадьбу (свою) на вертолете. Но ближе к посадке что-то пошло не так: вертолет сначала развернулся еще в полете, потом все-таки сел, потом начал разваливаться на части и загорелся. Членам экипажа и невесте удалось выбраться. И, внимание, девушка просто сменила вид транспорта, чтобы добраться до жениха – пересела в машину. Церемонию бракосочетания не пришлось даже переносить, все прошло по графику и заранее утвержденному плану мероприятий. Ты не ты, когда хочешь замуж. Вот где настоящие супергерои.

В Петербурге наконец-то весна! Сегодня и завтра нам обещают +16-17 градусов и периодически солнце, так что хорошего дня, друзья!

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