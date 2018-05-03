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Продолжение революции в Армении и аресты в Петербурге

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Никол Пашинян
© Фото: Sputnik / Asatur Yesayants

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Активистов арестовали за флаги иностранных государств на шествии 1 мая.

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Пока все жарили шашлыки (по возможности, конечно, с учетом погоды) на майских праздниках, в Армении… Тоже, в общем-то, жарили шашлыки, но параллельно активно занимались внутренней политикой. Там случалась новая волна уличных протестов, на этот раз события коснулись не только Еревана. Начался новый бунт с того, что Никола Пашиняна не избрали премьер-министром. У правящей Республиканской партии все еще большинство в парламенте, за Пашиняна – только улица.

После того, как оппозиционный лидер не получил желаемый пост, по его сигналу в стране началась массовая забастовка. Перестал работать транспорт (вплоть до железной дороги), заблокировали проезд в аэропорты и вход в здания ключевых министерств, закрыли въезд и выезд из столицы Армении. Парламентарии даже не смогли собраться на очередное заседание, потому что просто невозможно было добраться до зала. По сигналу Пашиняна забастовка прекратилась, а Республиканская партия обещала поддержать его кандидатуру на следующих выборах премьера, которые назначены на 8 мая. Своего кандидата республиканцы выдвигать не будут. Пашинян уже дал интервью «Коммерсанту», где позитивно оценил реакцию Москвы (невмешательство во внутренние дела Армении). Дальше, очевидно, будет интереснее. Сказать однозначно можно одно – шашлык там будет. А если серьезно – мы будем держать вас в курсе.

В России же в выходные прошли акции в поддержку Telegram и свободного интернета. Москве повезло больше: там на согласованное шествие пришло порядка 12 тыс. человек при теплой и солнечной погоде. В Петербурге же мероприятие проходило 1 мая, то есть вынужденно пересекалось по времени с «официозными» демонстрантами. Кроме того, городская оппозиция как всегда не смогла договориться о единой акции, в итоге защитники Telegram и демократических ценностей митинговали отдельно. Задержали порядка десяти человек, уже ночью суд оставил под арестом двух активистов. Формальный повод – неповиновение законному требованию сотрудника полиции и нарушение порядка проведения митинга. По факту же активисты несли флаги Грузии, Украины, Евросоюза, Великобритании. Экстремистскими они не являются, да и вообще в день международной солидарности трудящихся вполне себе актуальны. За флаги и отказ их убрать активисты получили денежные штрафы и от 7 до 27 суток ареста.

В Ленобласти, в поселке Будогощь, нашли лосенка, которому всего несколько дней. Его доставили в центр диких животных «Велес». Специалисты полагают, что его мать погибла, отпугивая хищников. Малыша обнаружили 30 апреля, сейчас активно идет сбор козьего молока для него. Малыша кормят семь раз в сутки, за день он потребляет порядка 1,5 литра молока. Ему необходимо не магазинное, не пастеризованное молоко. Если вы знаете, где такое достать, свяжитесь с волонтером «Велеса» Натальей по телефону +7 (921) 316-93-40.

В Петербурге обещают пасмурную погоду до конца недели. Хорошего дня, друзья!

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