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Telegram жив, Кореи мирятся, "Приморская" закрыта

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© Фото: Regnum

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Главные новости в конце длинной рабочей недели.

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Суббота перед долгими выходными! И о насущном: интернет-омбудсмен (есть у нас в стране такой) Дмитрий Мариничев признал, что заблокировать Telegram невозможно. И сказал журналистам воодушевляющее: «Заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram – это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает».

Мариничев полагает, что от блокировки приложения страдают привычные и многим необходимые в работе ресурсы, и вообще стоит заниматься не повальной блокировкой работы приложения, а поиском авторов нелегального контента. Потому что повальная блокировка ведет к «усилению правового нигилизма», то есть все массово ставят VPN для обхода блокировок и уходят от любого возможного контроля. Какая смелая, светлая мысль! Не рушить работу и бытовую жизнь миллионов пользователей, а найти конкретных людей (которых, понятно, намного меньше).

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Еще о хорошем. Накануне мы писали, что Северная и Южная Корея проведут третий в истории Межкорейский саммит, при этом он впервые пройдет на территории Южной Кореи. Оказалось, лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин намерены не только встретиться, но и подписать мирный договор между странами. С 1950 года между ними идет война, «горячая» стадия конфликта закончилась еще в 1953 году, но мирный договор не подписан до сих пор. Эту проблему и намерены решить лидеры стран до конца 2018 года. В СМИ уже ходят слухи об объединении стран – ранее они уже пытались это сделать, но постоянно мешали обстоятельства, политические амбиции и прочие вещи.

Пока Восток мирится, на Западе не все так хорошо. Во-первых, Великобритания отказалась подписывать с РФ договор о признании документов об образовании. Именно то, ради чего во многом в России ввели систему бакалавриата и магистратуры, в Британии для россиян по-прежнему останется недоступным.

Важные новости про Петербург. Друзья, сегодня весь день закрыта станция метро «Приморская», а «Василеостровская» работает с перерывами. Вечером станция также будет закрыта несколько часов. С «Приморской» городские власти обещали организовать дополнительные маршруты наземного транспорта, но там и с метро часто пробки, так что планируйте свое время, когда добираетесь с острова Декабристов. Закрытие «Приморской» связано с пуском поездов к новым станциям метрополитена (ура!).

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Впереди – длинные выходные, в городе обещают Фестиваль ледоколов (посмотрите фото уже прибывших судов), бесплатный показ классики «Ленфильма» в честь столетия киностудии в кинозале в историческом здании на Каменноостровском и еще много чего интересного. Погода в выходные будет не всегда солнечная, но достаточно теплая. Хорошего дня!

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