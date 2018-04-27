Продолжение блокировок и внезапная "дружба" Корей

Пятницу начнем с новости из Волоколамска. Это удивительно, но городской Совет депутатов объявил о проведении в городе референдума по поводу закрытия свалки «Ядрово». Глава городского поселения Петр Лазарев рассказал журналистам, что плебисцит пройдет 17 июня. На голосование вынесены два вопроса: о закрытии полигона отходов и о ликвидации последствий воздействия свалки на окружающую среду. Ранее несколько десятков школьников Волоколамска попали в больницу из-за отравления выбросами со свалки, после чего последовали масштабные акции протеста: местные жители требовали закрытия свалки. Их примеру последовали многие в Подмосковье.

Новости блокировок. Возможно, вы прочувствовали на себе очередной виток активности Роскомнадзора: сегодня ведомство заблокировало IP-адреса соцсетей, а также «Яндекса». Это по-прежнему отражает попытки заблокировать Telegram, и у ведомства по-прежнему не очень хорошо получается. В российских медиа ходит слух о скорой отставке главы РКН Александра Жарова. Пока что это слух.

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Тем временем ректор ИТМО, одного из ведущих вузов по подготовке программистов, открыто выступил против блокировок. Владимир Васильев направил письмо советнику президента РФ Герману Клименко, текст документа опубликован. Васильев говорит о потерях российской науки, связанных с блокировкой миллионов IP-адресов. «Наши научные сотрудники оказываются не способны оперативно получать информацию о новейших международных исследованиях в своей области, критически необходимую им для того, чтобы быть в лидерах мирового научного процесса и работать на опережение, обеспечивая глобальную конкурентоспособность российских научно-образовательных центров», – отмечает ректор. Кроме того, уже неделю популярный курс ИТМО «Как побеждать на олимпиадах по программированию: секреты чемпионов» остается недоступным, что Васильев считает позором. Ждем реакции РКН.

Новости с Востока. Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне Пханмунджом на границе между странами, причем Ким перешел границу пешком. Далее, по данным корейских информагентств, последовало 30-секундное рукопожатие и обмен репликами. Вскоре пройдет третий за всю историю разделившихся в 1953 году стран Межкорейский саммит, причем в этот раз он впервые будет на территории Южной Кореи. Ким Чен Ын также пообещал «больше не будить по утрам» соседа ядерными испытаниями. Это настолько мило, что и добавить нечего.

В Петербурге сегодня-завтра переменная облачность, зато относительно тепло: наконец-то есть шанс, что по ночам обойдется без минусовых температур. Хорошего дня, друзья!

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