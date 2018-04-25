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«Аскорбинка и марганцовочка» и курилки

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Минздрав предупреждает: курение вредит вашему здоровью
© Фото: Максим Блинов / РИА «Новости»

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В аэропорты хотят вернуть курительные комнаты.

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В середине недели первым делом расскажем, что же там в Ереване. Накануне акции протеста как будто утихли, более того, около десяти тысяч людей вышли на Площадь Республики и центральные улицы Еревана, чтобы убрать мусор, накопившийся там за десять дней. Посыл импровизированного субботника был прост – начать строить новую страну с чистоты. Однако уже сегодня с утра в Ереване появились новые колонны демонстрантов – они полагают, что нынешняя власть хочет использовать отставку премьер-министра Сержа Саргсяна, чтобы сохранить доминирование Республиканской партии в парламенте страны. Выйдя на улицы, люди требуют досрочных парламентских выборов.

Тем временем в России. Последнее время в СМИ активно обсуждают очередную меру контрсанкций в ответ на новый «санкционный список» российских олигархов от США. Предполагается, что теперь в отместку коварному Западу россиянам перекроют доступ к американским лекарственным препаратам. Медицинское сообщество в ужасе, а вот сенатор Совета Федерации от Зауралья Сергей Лисовский после заседания Курганской областной Думы, на котором обсуждался запрет лекарств, сказал, что поводов для беспокойства нет, так как с расстройствами россиян отлично справляются «аскорбинка и марганцовочка», и вообще мы прекрасно обходились своими силами во времена царской России (?!) и в Советском Союзе. А свободный рынок лекарств, по мнению сенатора, был ошибкой. Лисовский полагает, что часть западных препаратов Россия сможет заменить аналогами, а часть – аналогичными средствами из Азии. Но главное наше оружие, это, конечно, аскорбинка с марганцовкой.

Ранее депутат Госдумы Петр Толстой сделал аналогичное заявление, посоветовав россиянам лечиться «Боярышником» (как можно быть настолько не в теме про массовые отравления «настойкой», мы не знаем). Законопроект о запрете западных лекарств в РФ Госдума рассмотрит в мае.

Госдума озаботилась правами курильщиков. Депутат Сергей Боряский выступил с инициативой вернуть в аэропорты специальные комнаты для курения (нынешним законодательством эта норма не предусмотрена). Идею поддержал профильный думский комитет по транспорту и строительству. Ряд аэропортов, в частности, Внуково и Шереметьево, активно выступают «за» возвращение курилок, потому что в их отсутствие пассажиры курят в туалетах и даже пеленальных комнатах.

Петербург. Главный синоптик города Александр Колесов сделал прогноз на лето – говорит, оно будет теплым, дождей будет относительно мало. Хорошего вам дня, друзья!

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