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Протесты в Ереване и австралийский «Один дома»

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Протесты в Ереване
© Фото: Stringer / Reuters

Темы дня

Внутриполитическая буря в столице Армении не утихает.

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Понедельник, и главные события происходят в Армении: накануне там сотни тысяч человек протестовали против назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром. Беспорядки по этому поводу не утихали десять ней, вчера была кульминация: премьер встретился с лидером оппозиции Николом Пашиняном. Казалось, на этой ноте все может завершиться, но диалог продлился всего три минуты, по ходу которых Саргсян успел отказаться говорить в ультимативном тоне, который пытались навязать оппозиционеры.

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Позднее Пашиняна и других лидеров арестовали, и тут-то все и началось. Многотысячная толпа сначала осаждала отделение, где заперли оппозиционеров, а потом переместилась на главную площадь страны. По неофициальным данным, более сотни тысяч человек требовали отставки Саргсяна. Сейчас в городе продолжается протест, в том числе у здания университета. Пашиняна и других лидеров оппозиции увезли из участка в неизвестном направлении. Задержания прошли и в Москве: несколько десятков человек задержали во время акции во дворе Кафедрального собора Армянской церкви. Информация о ситуации в столице Армении противоречивая, будьте внимательны. Мы будем держать вас в курсе.

Уже неделю Роскомнадзор блокирует Telegram в России, но у многих пользователей сервис работает без прокси и VPN. Провайдеры то и дело блокируют самые разные сайты из-за того, что мессенджер использует их ресурсы для работы на территории РФ. Например, накануне у многих пользователей не работал Google. Прошла акция в поддержку Telegram, инициированная Павлом Дуровым: по всей стране люди запускали из окон бумажные самолетики в поддержку свободного интернета (потом, правда, Дуров призвал выйти на улицу и устроить небольшой субботник, убрав все вылетевшие из окон самолетики).

«Отмена права на конфиденциальность – лекарство, которое опаснее самой болезни», – обратился создатель мессенджера к пользователям на своей странице в соцсети. Дуров попросил присылать ему инсайдерскую информацию о методах и сроках блокировок, если она у кого-то есть. Надо ли говорить, что на фоне конфликта с РКН у мессенджера появились тысячи новых пользователей.

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История из далекой Австралии. 12-летний житель Сиднея после ссоры с мамой сказал родителям, что поехал в школу. На самом деле подросток предварительно нашел ряд авиакомпаний, которые разрешают детям путешествовать без родителей. Ну и улетел (расплатившись за билеты маминой кредиткой): сначала в столицу штата Западная Австралия, город Перт, а оттуда – на Бали, в Денпасар. Документы у него спросили только при пересадке, но и там хватило школьного удостоверения. Чтобы заселиться в гостиницу на Бали, мальчик сказал, что вслед за ним в номер должна заселиться его старшая сестра. Мама же узнала о том, что сын на Бали, после звонка из школы: ей сообщили, что он не появился на уроках. Шок, эмоции. Надеемся, семья благополучно помирилась.

В Петербурге не очень-то тепло: днем около +7 градусов, ночью синоптики обещают до -1. Держимся и ждем весеннего тепла. Хорошего вам дня, друзья!

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