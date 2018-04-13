Блокировка Telegram и новый альбом «Ленинграда»

Пятница! Самая пятничная новость – группировка «Ленинград» выпустила новый альбом, первый за четыре года. Называется диск «Всякое». Лидер ансамбля Сергей Шнуров отметил, что это скорее макси-сингл, и что назвать диск они так решили в угоду рецензентам, которые будут использовать в отношении диска характеристику «говно». Получится «говно всякое». В общем, поздравляем всех поклонников «Ленинграда» и ждем от банды новых хитов.

Только что суд принял решение о блокировке Telegram в России, по этому случаю все публикуют инструкции по обходу блокировок: какие приложения для VPN скачать, чтобы скорость доступа в сеть не сильно упала. Юристы Telegram попросили суд перенести заседание «на разумный срок», суд отказал.

Еще один важный судебный процесс. Городской суд Москвы накануне рассматривал апелляционную жалобу защиты бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева (напомним, ему дали восемь лет заключения и обязали выплатить штраф). Впервые для дачи показаний в суд явился глава «Роснефти» Игорь Сечин, причем журналисты, присутствовавшие с суде, отметили, что провели его по конвойным помещениям. Сечин давал показания в закрытом режиме (защитники экс-министра были против этого), так как коллегия из трех судей сочла, что в них содержится коммерческая тайна.

Добрая история из Малайзии. Наследный принц султаната Джохор пришел в супермаркет в городе Джохор-Бару и объявил, что оплатит покупки всех посетителей, которые сейчас находятся в зале, если сумма чека не больше трех тысяч ринггит (порядка 773 долларов). Принц с супругой пробыли в магазине около пяти минут, за это время они потратили порядка 257 тыс. долларов. Подданные счастливы. Покупали в основном рис, масло, свежие фрукты, овощи, муку и чай. Есть все-таки что-то обаятельное в монархии.

Новости про ситуацию в Сирии. Накануне Германия, а теперь еще и Италия, заявили, что не намерены наносить ударов по сирийской территории (на фоне новостей из США и бряцанья оружием в России). В принципе, после недавних миролюбивых заявлений Дональда Трампа напряжение немного спало.

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Техасский стартап Orion Span хочет к 2022 году организовать отель на земной орбите. 12-дневное пребывание в отеле будет обходиться путешественнику в 9,5 млн долларов (порядка 600 млн рублей, но помните, что курс изменчив). Отель будет четырехместным. Многие россияне не были на Байкале или на Чукотке, а вот американцы мыслят масштабно: сразу в космос. Впрочем, пребывание в невесомости имеет свои минусы и может принести вред здоровью, так что будьте внимательны, если вдруг соберетесь.

В Петербурге обещают теплые выходные, но потом, как говорят, может опять похолодать до +5 градусов. Хороших выходных, друзья!