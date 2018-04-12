  • 12 Апрель 2018
USD 13.04.2018 62.0659 -1.9967
USD ММВБ 14:17 61.6878  
EUR 13.04.2018 76.7569 -2.5270
EUR ММВБ 14:17 76.0837  
Нефть($) 12.04.2018 71.77 0.28
Нефть(p) 12.04.2018 4454.47 -125.37

День космонавтики и конкурс красоты

Автор:

Юрий Гагарин
© Фото: oboi.ws

Темы дня

С праздником, друзья!

По теме

В этот четверг мы поздравляем вас с Днем космонавтики, друзья! Истина где-то там, надеемся, мы к ней все ближе. В честь праздника в рамках специального проекта Минобороны опубликовало архивные документы, связанные с Юрием Гагариным. Например, учетно-послужную карту первого космонавта, где отмечены все места его службы и должности, а также характеристику Гагарина периода пребывания в Центре подготовки космонавтов.

Читайте также:

Пора на взлет: куда сходить в Петербурге в День космонавтики

Напряженная геополитика. Многие СМИ ведут онлайн-трансляции о действиях США в отношении Сирии, эксперты говорят о вероятности прямого удара со дня на день и с часу на час. Белый дом настаивает, что видит и иные пути решения конфликтной ситуации, помимо прямого удара по Дамаску.

Завтра, 13 апреля, суд рассмотрит иск Роскомнадзора о блокировке Telegram. Мессенджер так и не предоставил ведомству ключи шифрования. Уже прошло предварительное заседание, на котором, впрочем, не присутствовали представители Telegram. Установлено, что суд будет рассматривать дело в особом порядке: то есть без прений сторон. В этом случае суд не сможет принять решение о блокировке, но сможет выявить юридически значимые факты, которые в перспективе смогут сыграть на руку, например, РКН. Роскомнадзор, по информации профильных изданий, просит суд принять решение о блокировке мессенджера как можно быстрее.

Скотланд-Ярд сообщает последние новости о семье Скрипалей. Как говорят британцы, Юлия Скрипаль не намерена общаться ни с родственниками из России, ни с представителями российского посольства в Лондоне. Хотя она оценила их поддержку, но конкретной помощью дипломатов она пользоваться не намерена. Также Юлия, по данным британских СМИ, прокомментировала состояние своего отца: двойной агент Сергей Скрипаль по-прежнему серьезно болен. Сама Юлия не может дать развернутое интервью журналистам тоже из-за проблем со здоровьем. «Я ощущаю последствия воздействия нервно-паралитического вещества, которое применили против нас», – говорит Скрипаль.

Новости сексизма. В Москве лишили поддержки конкурс красоты «Мисс НИУ ВШЭ». Конкурс красоты Высшей школы экономики проходил ежегодно с 2008 года и был довольно раскрученным мероприятием, его поддерживали преподаватели и администрация «Вышки». В этом году в преддверии конкурса в университете развесили объявления: «Кондитерская фабрика потеряла конфетку», «Ювелирная мастерская потеряла свое золотце». Студенты и преподаватели сочли такой тон унизительным для женщин и лишили конкурс поддержки вуза. Кажется, местами начинают подозревать, что женщина – тоже человек.

В Петербурге сегодня обещают +11 градусов тепла и солнце. Хорошего дня, друзья!

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    все блоги
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Пора на взлет: куда сходить в Петербурге в День космонавтики

    Планетарии, спектакли и многочисленные выставки – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие места, которые стоит посетить в день первого полета человека в космос.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в апреле

    Попасть на насыщенный фестиваль «Велодень», посмотреть выставку к дню рождения няни Александра Пушкина, не пропустить концерт группы «Сплин» – самые интересные события середины весны в афише «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Не воробьем единым: где в Петербурге можно увидеть необычных птиц

    На улицах Северной столице постоянно встречаются воробьи, соловьи, вороны и другие распространенные виды птиц, но это далеко не единственные пернатые на берегах Невы. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в городе можно полюбоваться и покормить маленьких милых красавцев.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Деньги на ветер или на обогреватель: что делать, если к вам «приходят» недотоп или перетоп

    Как быть, если дома холодно или, напротив, настолько жарко, что приходится открывать форточку? От чего и от кого зависит погода в доме, разбирался «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Фриланс на выезде, или анатомия современного делового пространства в коворкинге GrowUp

    Как журналисты «Санкт-Петербург.ру» осваивали деловое пространство коворкинга.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 заброшенных особняков Петербурга и окрестностей

    Заброшенные усадьбы, особняки и отели – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал пятерку увядающих, но все еще прекрасных и атмосферных зданий в городе на Неве и окрестностях.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    12.04.18
    Чего ждать от сборной России на Чемпионате мира 2018?
    10.04.18
    «Манчестер Юнайтед» выиграл в английском «дерби» у «Манчестер Сити»
    10.04.18
    Изготовление откатных ворот
    10.04.18
    Знакомимся с компанией DiamondHand
    09.04.18
    При торговле на долгосрочных таймфермах нужно понимать факторы, влияющие на трейд
    05.04.18
    В чем заключаются основные плюсы б/у автозапчастей и где их можно приобрести?
    04.04.18
    Выбираем покрывало на кровать
    04.04.18
    «Зенит» в борьбе за ЛЧ

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram