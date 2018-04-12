День космонавтики и конкурс красоты

В этот четверг мы поздравляем вас с Днем космонавтики, друзья! Истина где-то там, надеемся, мы к ней все ближе. В честь праздника в рамках специального проекта Минобороны опубликовало архивные документы, связанные с Юрием Гагариным. Например, учетно-послужную карту первого космонавта, где отмечены все места его службы и должности, а также характеристику Гагарина периода пребывания в Центре подготовки космонавтов.

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Напряженная геополитика. Многие СМИ ведут онлайн-трансляции о действиях США в отношении Сирии, эксперты говорят о вероятности прямого удара со дня на день и с часу на час. Белый дом настаивает, что видит и иные пути решения конфликтной ситуации, помимо прямого удара по Дамаску.

Завтра, 13 апреля, суд рассмотрит иск Роскомнадзора о блокировке Telegram. Мессенджер так и не предоставил ведомству ключи шифрования. Уже прошло предварительное заседание, на котором, впрочем, не присутствовали представители Telegram. Установлено, что суд будет рассматривать дело в особом порядке: то есть без прений сторон. В этом случае суд не сможет принять решение о блокировке, но сможет выявить юридически значимые факты, которые в перспективе смогут сыграть на руку, например, РКН. Роскомнадзор, по информации профильных изданий, просит суд принять решение о блокировке мессенджера как можно быстрее.

Скотланд-Ярд сообщает последние новости о семье Скрипалей. Как говорят британцы, Юлия Скрипаль не намерена общаться ни с родственниками из России, ни с представителями российского посольства в Лондоне. Хотя она оценила их поддержку, но конкретной помощью дипломатов она пользоваться не намерена. Также Юлия, по данным британских СМИ, прокомментировала состояние своего отца: двойной агент Сергей Скрипаль по-прежнему серьезно болен. Сама Юлия не может дать развернутое интервью журналистам тоже из-за проблем со здоровьем. «Я ощущаю последствия воздействия нервно-паралитического вещества, которое применили против нас», – говорит Скрипаль.

Новости сексизма. В Москве лишили поддержки конкурс красоты «Мисс НИУ ВШЭ». Конкурс красоты Высшей школы экономики проходил ежегодно с 2008 года и был довольно раскрученным мероприятием, его поддерживали преподаватели и администрация «Вышки». В этом году в преддверии конкурса в университете развесили объявления: «Кондитерская фабрика потеряла конфетку», «Ювелирная мастерская потеряла свое золотце». Студенты и преподаватели сочли такой тон унизительным для женщин и лишили конкурс поддержки вуза. Кажется, местами начинают подозревать, что женщина – тоже человек.

В Петербурге сегодня обещают +11 градусов тепла и солнце. Хорошего дня, друзья!