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Пьяный эстонец, изменчивый Трамп и «Подорожник»

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Шале в Альпах
© Фото: Mark Sissons / huffingtonpost.com

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Петербургский проездной будет работать в московском метро!

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Новости середины недели более чем неоднозначные. Во-первых, еще накануе Центробанк официально поднял курс евро сразу на четыре рубля, а сегодня на торгах европейская валюта идет уже по 80 рублей. Доллар – почти 65, и это при том, что нефть не сильно дешевая (в районе 71 доллара за баррель, и даже чуть-чуть дорожает). Все дело, с одной стороны, в новых санкциях США в отношении РФ, с другой стороны – в обостирившейся ситуации в Сирии.

Трамп лично пообещал, что в Сирию «прилетят умные ракеты», в то время как Кремль грозится сбивать любые ракеты в сирийском воздушном пространстве. По данным ряда СМИ, прямо сейчас американские войска готовят масштабную операцию в Сирии, и политики всего мира опасаются прямого столкновения российских войск с западными. Тогда конфликт вокруг республики будет неподвластен дипломатии, и называться он будет войной. Мы искренне надеемся, что этого удастся избежать. Впрочем, через сорок минут после заявления про «умные ракеты» Трамп миролюбиво предложил в Twitter прекратить гонку вооружений с Россией. Что это было, гадают сотни политологов.

Забавное из США. После скандальной новости об утечке через Facebook данных десятков миллионов пользователей Марку Цукербергу пришлось выступать перед комитетом Конгресса США. Конгрессмены – люди немолодые, как и многие наши политики. Цукерберг как мог объяснял им, как работает интернет и соцсеть, в том числе как она зарабатывает, если регистрация и пользование бесплатное. Тяжело ему, наверное, пришлось.

В отношении командира пожарного звена, которое выехало на пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, СК возбудил дело по статье «халатность». По версии СК, пожарные проигнорировали предложения очевидцев подняться на злосчастный четвертый этаж по кратчайшему пути, не сверили данные с планом-схемой здания, а сразу начали подниматься по наиболее далекой и неудобной лестнице. Затем пожарным пришлось еще раз таким же методом спускаться и подниматься, потому что сначала они не взяли специальное оборудование, чтобы открыть запертые двери.

История с хорошим концом. Прокуратура извинилась перед фермером из Курганской области, которого обвинили в незаконном обороте спецсредств за заказ GPS-трекера для коровы. Скандальное дело из Лебяжьевского района области всколыхнуло половину страны, в итоге в прокуратуре поняли, что что-то в этой ситуации пошло не так. «Всякое бывает, закон не доработан», – миролюбиво ответил хозяин и коровы, и трекера Евгений Васильев.

Феерическая история из Италии. 30-летний эстонский турист по имени Павел отдыхал на горном курорте Червиния в Альпах. Как-то вечером, будучи сильно нетрезвым, он шел в свою гостиницу, но незаметно за пару часов покорил высоту в 2,4 тыс. метров. Обнаружил там бар, выпил две бутылки воды и уснул за барной стойкой. Тем временем в гостинице начали поисковую операцию: туриста искали с дроном, вертолетом, карабинеры, две поисковых группы с собаками и сотрудники лесничества. Нашли же гуляку работники бара, когда пришли с утра на работу.

«Подорожником» теперь можно будет оплачивать проезд в Московском метро. Такого результата удалось добиться при взаимодействии руководства двух столиц. Москвичи такдже смогут пользоваться картами «Тройка-Подорожник» в своем метро. В дальнейшем система заработает на всех видах общественного транспорта. Хорошего вечера, друзья!

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