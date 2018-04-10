  • 10 Апрель 2018
USD 11.04.2018 62.3699 +3.7985
USD ММВБ 14:17 63.1478  
EUR 11.04.2018 76.8522 +4.9675
EUR ММВБ 14:17 77.7889  
Нефть($) 10.04.2018 69.51 +1.42
Нефть(p) 10.04.2018 4335.33 +347.20

Стихи про Украину, курсы валют и катана для цыган

Автор:

Ума Турман с катаной
© Фото: wallpaper21.com

Темы дня

Потрясающая история из французского городка.

По теме

Вторник, и главная новость утра – падение рубля. По официальному курсу ЦБ евро стоит 71,88 рублей, доллар – 58,57, но на торгах стоимость европейской валюты превысила 76 рублей (впервые с весны 2016), а доллар уже перевалил за 62 рубля. Поздравляем всех, кто собирается в отпуск в Европу или США и уже оплатил дорогу и проживание.

Новости внутренней политики – экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который у многих вызвал негодование на грани с ненавистью после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», возглавил региональный парламент. Своих, как говорится, не бросаем. Тулеев заявил, что перед богом у него совесть чиста.

В Орловской области бывшего учителя Александра Бывшева приговорили к 330 часам обязательных работ за стихотворение «На независимость Украины». Учителю запретили преподавать в ближайшие три года. Стих он опубликовал в социальной сети в 2015 году, отметив, что это полемический ответ на одноименное стихотворение Иосифа Бродского.

В спецслужбах поэзию не оценили и завели на преподавателя сразу четыре уголовных дела, в том числе по поводу «возбуждения ненависти» (в чем суд и признал его в итоге виновным). Обвинение запрашивало 2,5 года колонии-поселения. Само стихотворение внесли в реестр экстремистских материалов, теперь оно запрещено. Бывшев в адвокатом намерены направить жалобу в ЕСПЧ.

Во французском городке Виссу местного мэра Ришара Треньке заключили под стражу. Он в пьяном виде угрожал катаной местным цыганам, которые хотели расположиться со своим табором на территории частного детского сада. В этой ситуации все выглядит дико. Полицию на место конфликта вызвал один из кочевников. У Треньке помимо стильного японского меча в руках был пистолет, с ним в «наступление» шел один из заместителей и пара полицейских. Один из кочующих тоже был взят под стражу после того, как в его машине нашли ружье.

В России в тестовом режиме начала работать система tax free. Пока что только в Москве, Петербурге и Красноярске, на подходе запуск системы в других городах, где буду проходить матчи ЧМ-2018 по футболу, а также в Новгороде и Владивостоке. Возвращать НДС смогут граждане стран, не входящих в Евразийский экономический союз (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), а потери федерального бюджета из-за возврата налога составят 150 – 200 млн рублей в год.

Петербург. С 12 по 16 апреля будет закрыто движение транспорта по Миллионной улице от Дворцового моста до Мраморного переулка, будьте внимательны. Сегодня днем будет прохладнее, чем вчера, а ночью возможна минусовая температура. Хорошего вам дня и берегите себя, друзья!

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    все блоги
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Пора на взлет: куда сходить в Петербурге в День космонавтики

    Планетарии, спектакли и многочисленные выставки – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие места, которые стоит посетить в день первого полета человека в космос.

    читать далее →

    Искусство для народа: где в Петербурге послушать уличных музыкантов

    Прогуливаясь по центру Северной столицы, невозможно не заметить уличных музыкантов, которые в летний сезон выходят на улицы города. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о наиболее популярных местах, где можно услышать кавер-версии хитов или инструментальную музыку, а порой даже отлично потанцевать.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в апреле

    Попасть на насыщенный фестиваль «Велодень», посмотреть выставку к дню рождения няни Александра Пушкина, не пропустить концерт группы «Сплин» – самые интересные события середины весны в афише «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Деньги на ветер или на обогреватель: что делать, если к вам «приходят» недотоп или перетоп

    Как быть, если дома холодно или, напротив, настолько жарко, что приходится открывать форточку? От чего и от кого зависит погода в доме, разбирался «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Фриланс на выезде, или анатомия современного делового пространства в коворкинге GrowUp

    Как журналисты «Санкт-Петербург.ру» осваивали деловое пространство коворкинга.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 заброшенных особняков Петербурга и окрестностей

    Заброшенные усадьбы, особняки и отели – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал пятерку увядающих, но все еще прекрасных и атмосферных зданий в городе на Неве и окрестностях.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    09.04.18
    При торговле на долгосрочных таймфермах нужно понимать факторы, влияющие на трейд
    05.04.18
    В чем заключаются основные плюсы б/у автозапчастей и где их можно приобрести?
    04.04.18
    Выбираем покрывало на кровать
    04.04.18
    «Зенит» в борьбе за ЛЧ
    30.03.18
    Женская одежда, погода и стиль
    26.03.18
    Сноуден в новостях блокчейн: получателя и отправителя в биткоин-транзакции можно отследить
    23.03.18
    Дневник чемпионата мира по хоккею 2018: кто станет победителем на этот раз
    23.03.18
    Дневник чемпионата мира по футболу 2018 – кто победит в первенстве на сей раз

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram