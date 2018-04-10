Стихи про Украину, курсы валют и катана для цыган

Вторник, и главная новость утра – падение рубля. По официальному курсу ЦБ евро стоит 71,88 рублей, доллар – 58,57, но на торгах стоимость европейской валюты превысила 76 рублей (впервые с весны 2016), а доллар уже перевалил за 62 рубля. Поздравляем всех, кто собирается в отпуск в Европу или США и уже оплатил дорогу и проживание.

Новости внутренней политики – экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который у многих вызвал негодование на грани с ненавистью после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», возглавил региональный парламент. Своих, как говорится, не бросаем. Тулеев заявил, что перед богом у него совесть чиста.

В Орловской области бывшего учителя Александра Бывшева приговорили к 330 часам обязательных работ за стихотворение «На независимость Украины». Учителю запретили преподавать в ближайшие три года. Стих он опубликовал в социальной сети в 2015 году, отметив, что это полемический ответ на одноименное стихотворение Иосифа Бродского.

В спецслужбах поэзию не оценили и завели на преподавателя сразу четыре уголовных дела, в том числе по поводу «возбуждения ненависти» (в чем суд и признал его в итоге виновным). Обвинение запрашивало 2,5 года колонии-поселения. Само стихотворение внесли в реестр экстремистских материалов, теперь оно запрещено. Бывшев в адвокатом намерены направить жалобу в ЕСПЧ.

Во французском городке Виссу местного мэра Ришара Треньке заключили под стражу. Он в пьяном виде угрожал катаной местным цыганам, которые хотели расположиться со своим табором на территории частного детского сада. В этой ситуации все выглядит дико. Полицию на место конфликта вызвал один из кочевников. У Треньке помимо стильного японского меча в руках был пистолет, с ним в «наступление» шел один из заместителей и пара полицейских. Один из кочующих тоже был взят под стражу после того, как в его машине нашли ружье.

В России в тестовом режиме начала работать система tax free. Пока что только в Москве, Петербурге и Красноярске, на подходе запуск системы в других городах, где буду проходить матчи ЧМ-2018 по футболу, а также в Новгороде и Владивостоке. Возвращать НДС смогут граждане стран, не входящих в Евразийский экономический союз (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), а потери федерального бюджета из-за возврата налога составят 150 – 200 млн рублей в год.

Петербург. С 12 по 16 апреля будет закрыто движение транспорта по Миллионной улице от Дворцового моста до Мраморного переулка, будьте внимательны. Сегодня днем будет прохладнее, чем вчера, а ночью возможна минусовая температура. Хорошего вам дня и берегите себя, друзья!