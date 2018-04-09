Японский снег, опасности велогонок и вылет СКА из плей-офф

Понедельник! Начнем с новостей из Великобритании. На прошлой неделе стало лучше Юлии Скрипаль (дочери двойного агента Сергея Скрипаля, отравленной вместе с ним нервно-паралитическим газом), теперь, по данным британских СМИ, улучшилось состояние и Сергея Скрипаля. По неподтвержденной информации, британская разведка MI6 ведет переговоры с ЦРУ о переезде Скрипалей в США под новыми именами. Есть возможность переселить семью в Канаду, Австралию или Новую Зеландию, но британская сторона полагает, что США – самый надежный вариант в смысле безопасности.

Между тес двоюродной сестре Юлии Виктории не дали британскую визу, а сама она утверждает, что Юля «отчаянно хочет» вернуться в Россию, потому что у нее здесь дом, работа и любимый человек.

Хроники «холодной войны». Белый дом предостерег футбольных фанатов из США в связи с грядущим ЧМ по футболу. Не то чтобы в США было много любителей европейского футбола, но администрация намекает: «Бывают несчастные случаи. Можно заболеть – потребуется медицинская эвакуация домой», попутно отмечая, что значительная часть американских дипломатов выслана из США и помощь гражданам, столкнувшихся в России с неприятностями, может быть не слишком качественной и оперативной.

Не о политике. В японской префектуре Фукуи, что на берегу Японского моря, впервые за семнадцать лет выпал апрельский снег. Для местных это особенно радостно, потому что эффектный снегопад совпал с цветением сакуры, и все вместе выглядит невероятно красиво. Синоптики сообщают, что причиной необычного в этих широтах явления стала область пониженного давления и температура не выше +5 градусов.

Фото: Instagram / @okada_yohei

Бельгийский велогонщик Михаэль Голартс умер после того, как перенес сердечный приступ прямо во время гонки «Париж – Рубе» (одна из старейших и труднейших однодневных велогонок в мире) на севере Франции. Во время прохождения второго сектора гонки, на 109-ом километре, у Голтраса случилась остановка сердца, он упал с велосипеда. Его оперативно доставили в больницу Лилля, где врачи сделали все возможное для спасения спортсмена, но через несколько часов он скончался, не приходя в сознание. Представители команды принесли соболезнования семье Голтарса, более никак не комментируют трагедию. Берегите себя.

Петербургский СКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв в шестом матче финальной серии Западной конференции своему принципиальному сопернику – московскому ЦСКА. Матч был выездной, ЦСКА поначалу выглядел неуверенно, тем более без Кирилла Капризова в составе, но терпением и трудом вырвали четвертую победу у петербургских армейцев. Теперь ЦСКА будет бороться за Кубок Гагарина с казанским «Ак Барсом». Костяк СКА начнет, видимо, готовиться к Чемпионату мира.

В городе стремительно теплеет, лед сходит с каналов, днем на солнышке обещают +15. Хорошего вам дня, друзья!