Соски волчицы, Telergam и цветочные горшки

Пятница! Самая важная новость – Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram. Мессенджер отказывается выполнять требование ФСБ передать ключи шифрования сообщений. Теперь суд должен принять решение, после чего ведомство отправит в Telegram повторное предупреждение, и, если мессенджер по-прежнему не выполнит требований ФСБ, его заблокируют на территории России. Команда Telegram может оспорить судебное решение, если оно их не устроит. Профильные сайты вовсю публикуют инструкции по обходу блокировок.

Новости политики. Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс сравнила Россию ни больше ни меньше, а с профессором Мориарти (Наполеоном преступного мира из рассказов сэра Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе). Ранее российский постпред уподобил Великобританию инспектору Лестрейду (не самому эффективному сотруднику Скотленд-Ярда). Пирс заявила, что допустить российских ученых до расследования отравления семьи двойного агента Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери – это безумие, потому что именно они, по ее версии, и отравили Скрипалей.

Британские СМИ сообщили, что «секретная лаборатория», где производили нервно-паралитический газ «Новичок» (им, вероятно, и отравили шпиона) находится под Саратовом, или под Москвой. Также британцы считают, что Скрипалей могли отравить через гречку. Наш МИД, конечно, считает эти высказывания абсурдными и бездоказательными.

Новости иранского телевидения. Во время трансляции гостелеканалом Ирана матча ¼ Лиги чемпионов между «Ромой» и «Барселоной» зрители обратили внимание, что логотип итальянского клуба цензурировали. Там изображен символ вечного города – Капитолийская волчица, кормящая братьев Ромула и Рема, основателей Рима. Так вот, на иранском телевидении цензурировали (размыли изображение) соски волчицы. Итальянцы и фанаты «Ромы» негодуют, ведь волчица – символ не только футбольного клуба, но и города.

Феерическая история из Калининграда. Сегодня она наконец достойно завершилась, поэтому мы расскажем. Итак, в городе задумали реконструкцию Высокого моста. Дело хорошее, под него подрядчику выделили миллиард (!) рублей. Спустя несколько сорванных сроков реконструкцию завершили, и горожане с удивлением обнаружили, что основания фонарных столбов составляют пластмассовые горшки из всем известного магазина. Их, конечно, покрасили, но краска быстро слезла. Горшки стоили около 800 рублей. Ну мы помним, что на реконструкцию пошел миллиард. В общем, подрядчик объявил, что это была «временная мера» и сегодня заменил горшки на металлические пластины. И так, как говорится, сойдет.

В Петербурге обещают достаточно теплую погоду днем и похолодание до -1 к ночи. Хороших выходных, друзья!