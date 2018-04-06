  • 6 Апрель 2018
USD 07.04.2018 57.8332 +0.2536
USD ММВБ 18:17 58.0702  
EUR 07.04.2018 70.7069 +0.1143
EUR ММВБ 18:17 71.2078  
Нефть($) 06.04.2018 68.03 0.63
Нефть(p) 06.04.2018 3934.39 +53.52

Соски волчицы, Telergam и цветочные горшки

Автор:

Капитолийская волчица
© Фото: 2.bp.blogspot.com

Темы дня

Пятничные новости.

По теме

Пятница! Самая важная новость – Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram. Мессенджер отказывается выполнять требование ФСБ передать ключи шифрования сообщений. Теперь суд должен принять решение, после чего ведомство отправит в Telegram повторное предупреждение, и, если мессенджер по-прежнему не выполнит требований ФСБ, его заблокируют на территории России. Команда Telegram может оспорить судебное решение, если оно их не устроит. Профильные сайты вовсю публикуют инструкции по обходу блокировок.

Новости политики. Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс сравнила Россию ни больше ни меньше, а с профессором Мориарти (Наполеоном преступного мира из рассказов сэра Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе). Ранее российский постпред уподобил Великобританию инспектору Лестрейду (не самому эффективному сотруднику Скотленд-Ярда). Пирс заявила, что допустить российских ученых до расследования отравления семьи двойного агента Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери – это безумие, потому что именно они, по ее версии, и отравили Скрипалей.

Британские СМИ сообщили, что «секретная лаборатория», где производили нервно-паралитический газ «Новичок» (им, вероятно, и отравили шпиона) находится под Саратовом, или под Москвой. Также британцы считают, что Скрипалей могли отравить через гречку. Наш МИД, конечно, считает эти высказывания абсурдными и бездоказательными.

Новости иранского телевидения. Во время трансляции гостелеканалом Ирана матча ¼ Лиги чемпионов между «Ромой» и «Барселоной» зрители обратили внимание, что логотип итальянского клуба цензурировали. Там изображен символ вечного города – Капитолийская волчица, кормящая братьев Ромула и Рема, основателей Рима. Так вот, на иранском телевидении цензурировали (размыли изображение) соски волчицы. Итальянцы и фанаты «Ромы» негодуют, ведь волчица – символ не только футбольного клуба, но и города.

Феерическая история из Калининграда. Сегодня она наконец достойно завершилась, поэтому мы расскажем. Итак, в городе задумали реконструкцию Высокого моста. Дело хорошее, под него подрядчику выделили миллиард (!) рублей. Спустя несколько сорванных сроков реконструкцию завершили, и горожане с удивлением обнаружили, что основания фонарных столбов составляют пластмассовые горшки из всем известного магазина. Их, конечно, покрасили, но краска быстро слезла. Горшки стоили около 800 рублей. Ну мы помним, что на реконструкцию пошел миллиард. В общем, подрядчик объявил, что это была «временная мера» и сегодня заменил горшки на металлические пластины. И так, как говорится, сойдет.

В Петербурге обещают достаточно теплую погоду днем и похолодание до -1 к ночи. Хороших выходных, друзья!

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    все блоги
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в апреле

    Попасть на насыщенный фестиваль «Велодень», посмотреть выставку к дню рождения няни Александра Пушкина, не пропустить концерт группы «Сплин» – самые интересные события середины весны в афише «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пора на взлет: куда сходить в Петербурге в День космонавтики

    Планетарии, спектакли и многочисленные выставки – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие места, которые стоит посетить в день первого полета человека в космос.

    читать далее →

    Когда не сидится на месте: топ-6 мест, куда стоит заглянуть этой весной

    Парки, крыши, мистические улочки и загадочные дворы-колодцы – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие экскурсии начала апреля, когда в Северную столицу пришло настоящее тепло.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Пожар по предписанию: каким образом торговые комплексы готовят ко встрече с огненной стихией

    Кто отвечает за срабатывание систем пожарной безопасности? Как и когда проверятся торговые центры? Насколько защищены посетители от огня?

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Фриланс на выезде, или анатомия современного делового пространства в коворкинге GrowUp

    Как журналисты «Санкт-Петербург.ру» осваивали деловое пространство коворкинга.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 заброшенных особняков Петербурга и окрестностей

    Заброшенные усадьбы, особняки и отели – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал пятерку увядающих, но все еще прекрасных и атмосферных зданий в городе на Неве и окрестностях.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.04.18
    В чем заключаются основные плюсы б/у автозапчастей и где их можно приобрести?
    04.04.18
    Выбираем покрывало на кровать
    04.04.18
    «Зенит» в борьбе за ЛЧ
    30.03.18
    Женская одежда, погода и стиль
    26.03.18
    Сноуден в новостях блокчейн: получателя и отправителя в биткоин-транзакции можно отследить
    23.03.18
    Дневник чемпионата мира по хоккею 2018: кто станет победителем на этот раз
    23.03.18
    Дневник чемпионата мира по футболу 2018 – кто победит в первенстве на сей раз
    23.03.18
    Чемпионат мира по хоккею 2018 – дневник турнира

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram