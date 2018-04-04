Дипломаты и «девочка в розовом»

Середину недели начнем с продолжения истории про газ «Новичок» и «дело Скрипалей». Отравление российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери продолжают расследовать исключительно британцы. Так, в секретной лаборатории британских спецслужб установлено, что семью отравили именно «Новичком», но факт российского происхождения газа подтвердить невозможно.

Владимир Путин заявил, что возможность синтезировать газ есть как минимум еще у двадцати стран. Один из представителей правящего в Германии Христианско-демократического союза и глава земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет высказался по поводу того, что со стороны Британии странно требовать высылки российских дипломатов из стран НАТО с учетом того, что никаких доказательств причастности России к отравлению Скрипалей нет. Ну, мы уж не будем про двойные стандарты: кто ее поймет, эту дипломатию.

К слову, США предложили направить в Россию новых дипломатов вместо тех, что высланы Москвой из-за реакции Штатов на «дело Скрипалей». Предложили и российскому МИДу восполнить дипломатический корпус в США после сокращения штата. Оттепель? Не думаем.

Важная новость из Волоколамска. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, кажется, начал справляться с публичным позиционированием власти. Многие запомнили видео с «девочкой в розовом», десятилетней Таней, которая была на митинге против полигона «Ядрово» и, показав на Воробьева, сделала на камеру характерный жест – провела рукой по горлу.

После того, как видео разошлось по рунету, Таня вошла в инициативную группу местных жителей, протестующих против полигона. Сейчас, по словам Воробьева, девочку вообще отправили за счет правительства в Голландию вместе с родителями: посмотреть, как работают мусороперерабатывающие заводы там. Впрочем, родители Тани отметили, что в Нидерланды их пригласили голландские специалисты, а вовсе не Воробьев отправил семью на экскурсию.

Видео: Daria Sokolova / YouTube

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об отправке повесток из военкоматов заказными письмами. Если все останется так, как прописано в проекте сейчас, призывник будет обязан явиться в военкомат, даже если не получил повестку лично. За него это смогут сделать, например, родственники.

Пока мы заняты политикой, Китай развивает экономику. Глава КНР Си Цзиньпин на открытии Азиатского экономического форума заявил о планах Китая по созданию сети открытых портов. По его словам, это будут оборудованные зоны свободного движения товаров и капитала, причем гораздо более открытые, чем ныне существующие в этом статусе Шанхай и Гонконг. Китаю, кажется, удается строить причудливую, гибридную экономику и развиваться вовсю, пока прогнивший Запад играет в войнушки.

В Петербурге наконец-то весна: даже вечером обещают плюсовую температуру, на улице солнечно. Хорошего дня, друзья!