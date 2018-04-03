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Египетская картошка и отмена выборов мэра Екатеринбурга

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Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман
© Фото: ТАСС

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Внутренняя политика в столице Урала.

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Вторник, и важная новость: Россельхознадзор угрожает ограничить ввоз белорусской картошки в Россию. На святое покусились! Дело в том, что 18-тонная партия картошки, привезенная из Белоруссии через таможню в Псковской области, оказалась (внезапно) из Египта. Накладная и документы были на белорусский продукт, но маркировка на упаковке – египетская. Ждем приглашений в туры к белорусским пирамидам.

Важная новость внутренней политики (а в России такое нечасто бывает). В Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра. С такой инициативой выступил глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Теперь мэра будет выбирать парламент из числа предложенных специальной комиссией кандидатур. С 2010 года в регионе действовала избирательная система, по которой горожане сами выбирают мэра, а администрацией города руководил нанятый по договору сити-менеджер. Несколько лет назад мэром Екатеринбурга выбрали Евгения Ройзмана, который много лет был главой фонда «Город без наркотиков» и помогал уральской столице решить проблему массовой молодежной наркозависимости. Ройзмана хорошо знают, и многие в городе его искренне поддерживают. Закон, принятый местным ЗакСом, воспринят однозначно как попытка «убрать» неугодного мэра. Сам Ройзман открыто заявил, что принятие этого закона показывает сомнение власти в умственных способностях жителей Екатеринбурга. На митинг против отмены прямых выборов мэра пришли несколько тыс. человек.

Многие запомнили историю с дроном «Почты России», прозвучавшую накануне. О тестировании почтового беспилотника, который должен был доставлять посылки по воздуху, но разбился о стену жилого дома в Бурятии. Так вот, пресс-секретарь «Почты» Сергей Коляда сказал, что это вовсе не дрон «Почты России»: организацию пригласили на тестирование производители беспилотника в качестве гостя. Правда, почта почему-то обклеила его своей символикой, и на тестировании был лично руководитель организации (и глава Бурятии). В общем, как всегда, остается верить, что «Почта» решит технические проблемы.

На узкофюзеляжных воздушных судах «Аэрофлота» появится доступ к интернету во время полетов. Об этом сообщают «Ведомости». Стоить услуга доступа к сети будет, барабанная дробь, 1 тыс. рублей. Руководство авиакомпании, может, не в курсе, но многие предпочтут за эти деньги купить билет на «Победу» (или какой-нибудь другой лоукостер), или там домашний интернет оплатить на несколько месяцев вперед. Впрочем, сам факт наличия сети в полете – полезная опция, не спорим.

Петербург. Комитет по инвестициям сообщает, что город готов вложить около 10 млрд рублей в проект скоростного трамвая из Петербурга в Петергоф. Сейчас основной транспорт до пригорода – электрички от Балтийского вокзала, но, если вы турист, вам придется далеко идти от станции «Новый Петергоф» до императорского дворца (ради которого и приезжают многие туристы). Скоростной трамвай призван упростить доступ к достопримечательностям. Хорошего вам дня, друзья!

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