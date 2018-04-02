Речь Эрдогана, технологии "Почты России" и отставка Тулеева

Понедельник начнем с российских новостей. Во-первых, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев ушел в отставку по собственному желанию. Он записал видеообращение к жителям Кузбасса, сообщив, что сделал все, что мог, в сложившейся непростой ситуации, но оставаться на посту после трагедии в «Зимней вишне» ему «морально нельзя». Тулеев руководил регионом с 1997 года, когда-то за него горой стояли местные шахтеры, составляющие значительную часть населения. Владимир Путин отставку Тулеева принял.

Сейчас семьи пострадавших при пожаре принимает глава Сибирского федерального округа Серегй Меняйло, а новым главой Кузбасса предварительно назначен вице-губернатор Сергей Цивилев – тот самый, который во время митинга на центральной площади Кемерово извинялся, стоя перед толпой на коленях. Кажется, до кемеровской администрации дошла новая методичка по публичному позиционированию власти: про «бузотеров» и «пиар на чужом горе» уже не говорят.

В Волоколамске накануне прошел самый крупный за все время активного протеста митинг против выбросов свалочных газов на полигоне «Ядрово». На улицу с требованиями прекратить травить население вышли более шести тыс. человек – около трети жителей Волоколамска. Они требовали немедленной отставки губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, оперативно нарисовав плакаты «Воробьев! Тулеев ушел, а ты?» Власти ведут себя характерно: еще 31 марта задержали главного организатора митинга Артема Любимова за «неповиновение полиции». Любимов должен был выступать перед собравшимися. В результате требование освободить его добавилось к тем, что звучали в толпе. Сегодня в городе запланирован очередной народный сход.

Но есть и менее конфликтные новости. В Бурятии «Почта России» протестировала доставку посылки беспилотником. Дрон российского производства должен был перевезти груз из Улан-Удэ в село Нижний Саянтуй Тарбагатайского района (по расстоянию это 16 км). В итоге агрегат врезался в стену двухэтажного жилого дома и разлетелся на кусочки (дрон стоимостью около полутора млн рублей восстановлению не подлежит), чем разочаровал и руководство Бурятии, и «Почту», и собравшихся журналистов. Идея, конечно, хорошая, да и первый блин, как известно… Но, с учетом особенностей работы «Почты России», есть подозрения, что «первых блинов» будет много. Остальные два дрона, закупленные для доставки посылок, решили пока не вводить в эксплуатацию, чтобы не разбить разом весь технопарк.

Политика в мире. Президент Турции Реджеп Эрдоган возмутил греческих христиан выступлением в храме Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле. О реакции греческой церкви сообщает The Independent. Эрдоган выступал в храме, ныне являющемся музеем и символом сосуществования разных религий, в честь открытия фестиваля искусств, и процитировал Коран. А заодно поблагодарил тех, кто завоевал Константинополь (в середине XV века). Ранее София Константинопольская долгое время была главным храмом восточнохристианского мира.

Петербургское консульство США покинули все дипломаты, посоветовав новым обитателям здания первым делом полить цветы. Собеседования для получения американской визы в консульстве были расписаны на два месяца вперед, теперь всем, кто рассчитывал получить визу в Петербурге, придется ехать как минимум в Москву.

В Петербурге теплеет, вместо снега и солнца возвращаются привычные облака и дождь. Хорошего дня, друзья!