Противогазы, кемеровский "козел отпущения" и корабль XVIII века

Пятница! Начнем с того, что наш МИД действительно отозвал разрешение на работу генконсульства США в Петербурге. Предварительно министерство устроило голосование в Twitter, спрашивая пользователей, какое из трех консульств в России закрыть. Голосовали в основном за петербургское (интересно, кто?) Госдеп США уже объявил симметричную высылку американских дипломатов из РФ беспрецедентным шагом.

В Подмосковье набирают обороты бунты местных жителей из-за свалок. Глава полигона «Воловичи» в Коломне уволился, а в Волоколамске на полигоне «Ядрово» произошел очередной выброс свалочных газов. После этого несколько сотен человек пришли к зданию администрации, требуя немедленно принять меры. Им пообещали ввести режим ЧС и дать местным путевки в оздоровительные санатории (заметьте, не решить проблему свалки, а просто отправить людей ненадолго в места, где не так воняет). Все это было накануне вечером, а сегодня с утра оказалось, что никто никакой режим ЧС не вводит, а местным пока что раздали противогазы и всякие такие средства защиты. Жители Сергиева Посада тоже протестуют против свалки в своем районе – там она и вовсе нелегальная. Отходы просто сбрасывают в песчаный карьер.

Последствия пожара в Кемерово обнаруживают все больше трагических подробностей. Во-первых, следствие выяснило, что первым в «Зимней вишне» загорелся кабель, который пролегал между этажами. Во-вторых, из-за этого всю вину «повесили» на электромонтера, которого уже арестовали. По версии следствия, у мужчины есть «ресурсы, он может оказывать давление на свидетелей». Надо ли говорить, что семья монтера в шоке и никаких особых «ресурсов», кроме жены и дочки с тяжелым врожденным заболеванием, у монтера пока что не нашли. Зато нашли живыми троих пропавших без вести. Заявления о пропаже людей после пожара написали их родственники. Подробностей нет – только данные Следственного комитета.

Но давайте переведем дух после трагических новостей. На один из пляжей Флориды вынесло могучий остов корабля XVIII века. Нашли его мама с сыном, гулявшие у моря. Изначально они думали, что это старый пирс, но оказалось, море вынесло останки судна, которое бороздило эти моря триста лет назад. Местные власти сообщают, что сундука с сокровищами среди обломков корабля, к сожалению, не нашли.

В Великобритании пришла в себя Юлия Скрипаль. Ее состояние, по данным британских СМИ, быстро улучшается, она уже может говорить. Состояние ее отца, бывшего российского разведчика и британского шпиона, остается тяжелым. Скотленд-Ярд выяснил, что отравляющее вещество, вероятно, нанесли на входную дверь дома Скрипалей – там обнаружили наибольшую концентрацию его следов.

В Петербурге по-прежнему ясно и морозно. Ну, мы даже не знаем, верить ли календарю, что скоро лето. Хороших выходных, друзья.